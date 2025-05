Zwei Kandidaten müssen "Kampf der Realitystars" verlassen

In der aktuellen Folge von Kampf der Realitystars spitzt sich die Lage zu. Gleich zwei Kandidaten müssen die Show verlassen, was zu hitzigen Diskussionen unter den Teilnehmern führt. Martin Angelo (31) und Shawne Fielding (55) ist es vorbehalten, den ersten Rauswurf zu bestimmen. Sie entscheiden sich für Hati Suarez, die ihnen nicht aufregend genug erscheint. "Natürlich bin ich alles, nur nicht langweilig", kontert Hati direkt nach ihrer Abwahl. "Aber wenn Martin sich so schnell ein eigenes Bild von mir machen konnte, dann ist das nun mal sein Problem. Aber langweilig, nee, ich glaube sein Leben, nicht meins", fügt sie selbstbewusst an.

Die restliche Gruppe wiederum wählt schließlich den zweiten Kandidaten raus: Am Ende muss auch Christin Okpara (29) von dem beliebten Reality-Format Abschied nehmen. Es ist eine recht knappe Entscheidung, die sich am Ende zwischen Christin und Anita Latifi (29) entscheidet, doch die Mehrheit ist letztlich gegen Christin. Einige Teilnehmer, darunter Can Kaplan, Pinar Sevim, Stephen Dürr (50) und Giuliana Farfalla (29), konnten sich bereits im vorherigen Spiel sichern und waren somit vor einem Rauswurf geschützt.

In der vergangenen Folge hatten vor allem die Neuankömmlinge das Zepter in der Hand. So entschieden Pinar und Christin, dass Daymian Weiß die Show verlassen muss. "Ich bin noch am Strahlen, aber es ist natürlich schade", sagte Daymian nach seinem Exit und nahm das Aus gelassen hin. Doch es blieb nicht bei nur einer Entscheidung: Die Gruppe musste außerdem zwischen Hati und dem Schauspieler Martin Semmelrogge (69) wählen. Für den Schauspieler schien das Aus schon besiegelt, doch Moderatorin Arabella Kiesbauer (56) überraschte alle und stoppte den Rauswurf – da Linda-Caroline Nobat (30) bereits freiwillig gegangen war, durfte Martin bleiben.

RTLZWEI Hati Suarez, "Kampf der Realitystars"-Teilnehmerin in Staffel sechs

RTLZWEI Christin Okpara, "Kampf der Realitystars"-Kandidatin 2025

