Ihr Mann hat Geburtstag: Sophia Vegas wird ganz emotional

Sophia Vegas (36) und Daniel Charlier sind seit 2019 verheiratet – und offenbar immer noch überglücklich miteinander. Die Influencerin macht ihrem Mann zu seinem 57. Geburtstag nun eine zuckersüße Liebeserklärung. Unter einem gemeinsamen Instagram-Foto schreibt sie: "Alles Gute zum Geburtstag an die Liebe meines Lebens." Jeder Tag und jedes Jahr mit dem Unternehmer an ihrer Seite werde besser: "Ich liebe dich bis zum Mond und zurück und ich versuche, dir jeden Tag ein wenig von dem zurückzugeben, was du so vielen Menschen und vor allem uns, deiner Familie, gibst." Sie fühle sich gesegnet, Daniel ihren Mann und Vater ihrer gemeinsamen Tochter Amanda (5) nennen zu dürfen.

Sophias Mann habe ein Herz aus Gold und gebe alles, ohne etwas dafür zurückzuerwarten: "Du stellst dich selbst an die letzte Stelle – immer. Nennen wir es beim Namen, die meisten Leute nehmen und denken nicht daran, dir etwas zurückzugeben. Ich weiß, wie besonders du bist, wie viele andere unserer engen Freunde." Die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin betont, ihm für das, was er tut, ewig dankbar zu sein.

Vor wenigen Wochen gab es im Hause Vegas-Charlier bereits einen anderen Grund zum Feiern. Sophia und Daniels Tochter Amanda ist fünf geworden. Um der Kleinen einen ganz besonderen Tag zu bereiten, hat das Paar weder Kosten noch Mühen gescheut und eine riesige Party geschmissen – inklusive mehrerer Schwäne, einer Hüpfburg sowie reichlich Geschenken und einem Pferd. "An diesem speziellen Geburtstag habe ich neun Monate gearbeitet", hatte Sophia im Interview mit RTL ausgeplaudert.

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und Daniel Charlier mit ihrer Tochter Amanda zu Ostern

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas mit ihrem Ehemann Daniel Charlier

