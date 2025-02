Sophia Vegas schmeißt ihrer Tochter (6) 6.000-Euro-Sause

Sophia Vegas (37) hat keine Kosten und Mühen gescheut, um den sechsten Geburtstag ihrer Tochter Amanda gebührend zu feiern. In Los Angeles richtete die Reality-TV-Darstellerin eine extravagante Party aus, die mit gleich zwei Mottos überraschte: "Nussknacker" trifft auf "Hello Kitty". Neben aufwendigen Dekorationen und einer Hüpfburg sorgte ein riesiges Ballon-Plakat im Wert von 620 Euro für Prinzessinnenflair – auch wenn Sophia sich über die klein ausfallende Größe des Plakats ärgerte. Zum Abschluss des Tages bilanzierte sie, dass die Feier etwa 6.000 Euro gekostet habe, was sie jedoch nicht zu bereuen schien. "Es ist schön zu sehen, wie sie Spaß hat", fasste sie gegenüber RTL zusammen.

Die Organisation verlief allerdings nicht ohne Zwischenfälle, es gab gleich mehrere Pannen: So kollabierte unter anderem die Hüpfburg und Sophias Ehemann Daniel Charlier war bis kurz vor Start der Feier gar nicht anwesend, sondern noch auf Shoppingtour. Auch die späte Ankunft des Fotografen brachte die TV-Bekanntheit kurzzeitig aus der Ruhe. Doch all der Stress hat sich gelohnt: Die Gäste und vor allem Amanda genossen die aufwendige Feier in vollen Zügen. "Die Party war ein voller Erfolg", resümierte die Unternehmerin schließlich zufrieden.

Sophia, die einst durch ihre Auftritte im Reality-TV bekannt wurde, ist nicht nur für ihre auffällige Erscheinung, sondern auch für ihren extravaganten Lebensstil bekannt. Für ihre Tochter Amanda, die sie seit ihrer Geburt 2019 stets ins Rampenlicht rückt, schmeißt sie jedes Jahr eine große Party. 2024 bekam ihre Tochter sogar ein Pferd geschenkt. Ihre Hingabe als Mutter steht dabei im Fokus: "Meine Tochter kriegt nur das Beste", betonte sie im Interview. Mit ihrem Ehemann Daniel führt Sophia seit mehreren Jahren ein luxuriöses Leben in der Öffentlichkeit – stets darauf bedacht, Familie und Glamour miteinander zu verbinden.

Instagram / officialsophiavegas Daniel Charlier und Sophia Vegas im März 2024

Instagram / officialsophiavegas Sophia Vegas und ihre Tochter Amanda im Juli 2023

