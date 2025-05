Werbung nach Geburt: Christian Wolf wehrt sich gegen Hate

Kurz nach der Geburt seiner Tochter ging Christian Wolf recht schnell wieder zum Tagesgeschäft über und machte bei Instagram fleißig Werbung für seine Marke More Nutrition. Das stieß vielen Fans offenbar sauer auf. In seiner Story blendet der Influencer Nachrichten ein, die ihn dafür kritisieren, unmittelbar nach der Geburt Zeit für Werbung oder auch Sport zu finden. Für Christian unverständlich, da er Social Media zum Spaß mache und die Zeit einfach nutze, wenn seine Partnerin Romina Palm (25) sich ausruhe. "Finde es echt lustig, wie hohl manche Menschen sind. Wahrscheinlich, weil sie nur Influencer gewohnt sind, die Produkte für Geld zeigen und nicht verstehen, dass es Leute gibt, die das nicht müssen", stellt er klar.

Die Werbung für sein Produkt zeige Christian nicht, weil er unbedingt das Geld brauche. "Für uns ist das Social-Media-Einkommen völlig egal. Wir könnten, ohne einen Tag zu arbeiten, nur chillen. Ich mache das hier, was ich mache, weil ich es will", meint der Fitness-Profi weiter. Auch verstehe er nicht, warum manche erwarten, dass er permanent im Krankenhaus bleibe: "Wenn Romi Schlaf nachholen will [...], dann gehe ich auch mal eben zum Sport, koche für uns, hole Essen und Sachen von zu Hause und mache auch schnell ein paar Videos." Sobald alles erledigt sei, gehe es für ihn auch immer direkt wieder ins Krankenhaus.

Christians Werbeposts so kurz nach der Geburt kritisierten aber nicht nur die Fans. Auch Influencer-Schreck Oliver Pocher (47) konnte das offenbar nicht verstehen. In seiner eigenen Story schrieb der Comedian eine harte Reaktion: "Die Charakterlosigkeit in zwei Fotos: Wenn du zehn Minuten nach der Entbindung nur an die Vermarktung deiner Protein-Plörre denkst..." Die frischgebackene Mama Romina bekam ebenfalls ihr Fett weg. Denn da auch sie eine sehr aktive Influencerin ist und ihre gesamte Schwangerschaft täglich im Netz festhielt, ist für Oliver ein Baby-Account offenbar nur eine Frage der Zeit. "Eigener Instagram-Account vom Kind ist noch nicht online. Ich hoffe, das kommt zügig", meinte er ironisch.

