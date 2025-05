Liebes-Comeback? Rebecca Ries teilt Vatertagsgrüße an Gök

Auch wenn Rebecca Ries und Göktug Göker gerade mitten in der Trennung stecken, lässt es sich die Influencerin nicht nehmen, dem Papa ihres Kindes zum Vatertag einen emotionalen Gruß zu schicken. In ihrer Instagram-Story teilt sie ein Foto, das die beiden mit ihrem gemeinsamen Sohn zeigt. Dazu schreibt sie: "Heute ist dein erster Vatertag und auch wenn es gerade nicht leicht ist und über uns dunkle Wolken sind: Vergiss niemals, dass du mir das schönste Geschenk gemacht hast und ich dir dafür immer dankbar bin." Weiter textet die Beauty: "Mit so viel Liebe, so viel Herz und so viel Geduld, wie du für unser kleines Wunder da bist. Malik hat das große Glück, dich Papa nennen zu dürfen – wir lieben dich."

Der frischgebackene Vater lässt diese emotionalen Worte von Rebecca nicht unkommentiert. Er teilt den Beitrag in seiner Instagram-Story und antwortet darauf. "Danke, dass du mir zum Vatertag gratuliert hast, das bedeutet mir mehr, als Worte beschreiben können", betont er und fügt hinzu: "Du bist für mich etwas ganz Besonderes, und ich bin dir genauso dankbar für alles, was du gibst, und zudem noch eine wundervolle Mutter für unseren Sohn bist. Ich hoffe genauso wie du, dass wir die schwierige Zeit meistern." Deuten die beiden damit etwa ein Beziehungs-Comeback an? Auch Gök beendet seinen Text mit den Worten: "Vieles ist aus Emotionen heraus überstürzt passiert, doch mein Gefühl für euch bleibt gleich: Ich liebe euch sehr."

Mit der Neuigkeit über ihre Trennung schockten die beiden Reality-TV-Darsteller vor wenigen Wochen ihre Fans. Erst im April dieses Jahres waren Rebecca und Gök zum ersten Mal Eltern geworden – doch im Mai verkündete Gök plötzlich auf Instagram: "Rebecca und ich haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Wir hatten eine besondere Zeit zusammen, für die ich dankbar bin." Auf einen öffentlichen Rosenkrieg wollten die zwei verzichten, jedoch ließen sie in den letzten Tagen beide durchklingen, wie schlecht es ihnen seit der Trennung geht.

Instagram / goektugoeker Göktug Göker, Januar 2025

Instagram / whoisbeccs Rebecca Ries und ihr Sohn Malik, Mai 2025

