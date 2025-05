Stylist behauptet: P. Diddy drohte Cassie mit ihren Sextapes

Cassie (38), die ehemalige Partnerin von P. Diddy (55), steht im Mittelpunkt schockierender Aussagen, die während des aktuellen Prozesses wegen Menschenhandels und Erpressung gemacht wurden. Stylist Deonte Nash, der von 2008 bis 2018 mit beiden zusammenarbeitete, sagte laut People am Mittwoch aus, der Musiker habe mehrfach damit gedroht, private Videos der Sängerin zu veröffentlichen – sowohl an ihrem Arbeitsplatz als auch am Arbeitsplatz ihrer Eltern. Zudem habe P. Diddy gedroht, ihre Karriere zu sabotieren und sie körperlich zu misshandeln, was Cassie emotional tief getroffen habe. Deonte berichtete, er habe diese Drohungen "ziemlich oft" gehört und sei Zeuge von Cassies anschließender Verzweiflung geworden.

Die Aussagen des Stylisten wurden durch Aussagen von Cassies Mutter, Regina Ventura, untermauert. Sie berichtete von einem Vorfall aus dem Jahr 2011, bei dem P. Diddy von ihr 17.611 Euro gefordert habe, nachdem er von Cassies kurzer Beziehung zu dem Rapper Kid Cudi (41), dessen bürgerlicher Name Scott Mescudi ist, erfahren hatte. Um diese Summe aufzubringen, musste Regina Ventura ein Hausdarlehen aufnehmen. Laut ihrer Aussage habe P. Diddy auch ihr damit gedroht, kompromittierende Videos ihrer Tochter zu veröffentlichen, was die Situation für die Familie unerträglich gemacht habe. "Er wollte meiner Tochter wehtun", sagte sie und beschrieb, wie belastend die Situation auch für sie selbst als Mutter gewesen sei.

Cassie und P. Diddy waren jahrelang ein Paar, wobei ihre Beziehung immer wieder von Gerüchten um Kontrollverhalten und Konflikte überschattet wurde. Die Sängerin, bekannt durch Hits wie "Me & U", hatte ihre Karriere stark unter der Leitung des erfolgreichen Produzenten aufgebaut, was einige Beobachter als ungesunde Abhängigkeit bezeichneten. Mittlerweile lebt Cassie ein neues Leben mit ihrem Mann und ihren Kindern, während P. Diddy weiterhin Schlagzeilen macht – diesmal nicht wegen seiner Arbeit im Musikgeschäft, sondern hauptsächlich wegen der schweren Anschuldigungen, die nun ein gerichtliches Nachspiel haben. Im schwerwiegendsten Fall steht für P. Diddy sogar lebenslange Haft im Raum.

Getty Images P. Diddy und Cassie, 2016

Instagram / cassie Alex Fine und Cassie Ventura im August 2023