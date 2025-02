Beim Beauty-Doc: "Love Is Blind"-Hanni gibt offenen Einblick

Aufmerksamen Fans ist es nicht entgangen: Seit ihrer Teilnahme bei Love Is Blind Germany hat sich Hanni optisch verändert. Ein Instagram-Video der Blondine gibt nun Klarheit: Sie hat dem Beauty-Doc ihres Vertrauens einen Besuch abgestattet und dort ein paar Sachen machen lassen. "Heute ist Fein-Tuning angesagt, denn nötig hat sie es offensichtlich nicht – trotzdem durften wir die Kirsche auf die Sahnetorte legen", heißt es unter dem Clip, in dem Hannis Community detailliert bei ihrer Behandlung mitgenommen wird.

Doch was genau störte die Schönheit zuvor an ihrem Gesicht? Der Fokus der Behandlung liegt auf Lippen, Kinn und Augenringen. Auch ihre Stirn lässt sie mit ein wenig Botox unterspritzen. Ihre Reaktion spricht Bände: Hanni ist begeistert von dem Ergebnis. "Oha, das ist ein Riesenunterschied", freut sie sich und fügt hinzu: "Ich bin wirklich so pingelig, aber das ist Wahnsinn." Auch wenn sie sehr zufrieden ist, appelliert sie an ihre Fans, mit Behandlungen wie diesen nicht leichtfertig umzugehen und es sich gut zu überlegen: "Gut, dass ich so lange gewartet habe und überlegt euch, wo ihr hingeht."

Auch wenn sie sich selbst noch schöner zu fühlen scheint, bei dem TV-Experiment, durch das sie bekannt wurde, spielte das Äußere keine Rolle. Bei "Love is Blind Germany" verliebte sich Daniel Rocco in Hanni, ohne sie zuvor gesehen zu haben. Auch wenn es nach sechs Wochen des Kennenlernens noch nicht für ein Ja vor dem Altar reichte – nach wie vor ist der Frankfurter geflasht von Hanni. "Sie hat eine ganz besondere Art. Ich muss sagen, so etwas habe ich selten erlebt. Also sie ist intelligent, lustig, charmant, abgedreht auch muss man sagen, aber ich meine, das Gesamtpaket ist einfach ziemlich besonders", schwärmte er im Promiflash-Interview.

Anzeige Anzeige

Netflix / Eren Karatas Daniel und Hanni beim "Love Is Blind: Germany"-Finale

Anzeige Anzeige

Instagram / hannihase Daniel und Hanni von "Love Is Blind: Germany"

Anzeige Anzeige

Anzeige