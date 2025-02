Fake oder echt? "Love Is Blind"-Daniel bekommt Hanni-Tattoo

Daniel Rocco und Hanni gaben sich vor dem Love Is Blind Germany-Traualtar zwar nicht das Jawort, doch die Kennenlernphase der beiden Reality-TV-Bekanntheiten nahm danach erst ihren Lauf. Aktuell sind die beiden nicht in einer festen Partnerschaft, trotzdem macht Daniel der Influencerin nun einen Liebesbeweis, der unter die Haut geht. In einem Instagram-Video präsentiert er sich mit einem frisch gestochenen Tattoo. Das Motiv des Kunstwerkes ist nicht irgendeines, sondern das Gesicht von Hanni! "Meine Muse: Hanni. Wie findet ihr das Ergebnis?", schreibt er zu dem Clip.

Daniels Fans sind sich unsicher: Ist das Tattoo echt oder doch nur fake? "Für Aprilscherze bisschen früh", meint beispielsweise ein Social-Media-Nutzer. Ein weiterer schließt sich an und stellt fest: "Nee, ich glaube nicht, weil man die Nadel im Video auch nicht gesehen hat." Andere User wiederum sind von Daniels angeblich neuem Tattoo begeistert. "Mehr Greenflag geht nicht", kommentiert ein Nutzer. Auch Hanni kommentiert den Beitrag und tippt höchstwahrscheinlich mit einem Augenzwinkern: "Niemals? Ist das echt? Chat, sag mir, ob das echt ist."

Daniel und Hanni lernten sich in der ersten Staffel von "Love Is Blind: Germany" kennen. Gefunkt hat es zwischen den beiden ganz offensichtlich, für eine Hochzeit reichte die Kennenlernzeit allerdings nicht aus. Auf der Fashion Show von Marina Hoermanseder konnte Promiflash mit Daniel sprechen und nachfragen, was er an Hanni toll findet. "Sie hat eine ganz besondere Art. Ich muss sagen, so etwas habe ich selten erlebt. Also sie ist intelligent, lustig, charmant, abgedreht auch muss man sagen, aber ich meine, das Gesamtpaket ist einfach ziemlich besonders", schwärmte er.

Daniel Rocco im Februar 2025

Daniel und Hanni von "Love Is Blind: Germany"

