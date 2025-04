Analyse zum großen Kampf: Flying Uwe erntet Lob der Fans

Flying Uwe (38) und Ediz Tasci lieferten sich kürzlich bei Oktagon 69 einen denkwürdigen Kampf, der von vielen als eines der Highlights des Abends bezeichnet wurde. Trotz seiner Niederlage zeigte sich Uwe, der als Social-Media-Star und Sportler bekannt ist, in einem Analyse-Video auf YouTube nun beeindruckt von der gemeinsamen Performance. "Es war eine Hammer-Zeit, Leute, auch wenn der Win jetzt nicht an mich ging", erklärte er offen. Ediz, der den Kampf für sich entschied, und Uwe schenkten sich nichts: "Es war ein Kampf mit Höhen und Tiefen, da war so viel Action drin, und darauf können wir stolz sein", betonte Uwe weiter.

Der 38-Jährige nutzte das Video, um Momente des Kampfes Revue passieren zu lassen und seinen Gegner für dessen Leistung zu loben: "Am Ende des Tages ging der Sieg an Ediz, und ich gönne es ihm auch. Wie er da drei-, viermal wieder aufgestanden ist…" Auch die Fans reagierten unter dem Video begeistert. Viele hoben den respektvollen Umgang der beiden hervor: "Dieser Kampf hatte nur Gewinner. Absolut vorbildlich in jeder Hinsicht", schrieb ein Zuschauer. Ein anderer kommentierte: "Der erste Influencer-Kampf, der keine Clownshow war." Besonders der sportliche und faire Umgang nach dem Kräftemessen beeindruckte zahlreiche Zuschauer in Halle und Netz.

Die Fairness zwischen Uwe und Ediz sticht in einer Szene, die oft durch hitzige Rivalitäten geprägt ist, besonders heraus. Während es zwischen den Kämpfern vor der Show noch zu gegenseitigen Anfeindungen gekommen war, verlief die Begegnung im Oktagon letztlich sehr respektvoll, mit Handschlag und Umarmung nach dem Duell.

Instagram / flyinguwe Flying Uwe, Influencer und Sportler

Instagram / flyinguwe Ediz Tasci und Flying Uwe vor dem großen Fight, April 2025

