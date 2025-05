Trotz aktueller Dramen: Blake Lively will Kids stolz machen

Blake Lively (37) setzt ein klares Signal als berufstätige Mutter und möchte ihren vier Kindern zeigen, dass harter Einsatz sich lohnt. Auf Instagram teilte die Schauspielerin kürzlich einen Clip aus dem neuen National Geographic-Format "Underdogs", das von ihrem Ehemann Ryan Reynolds (48) produziert und erzählt wird. Sie lobte das Projekt und betonte stolz: "Das Älterwerden lässt uns Dinge tun, auf die unsere Kinder stolz sein können." Das Timing dieses Familienprojekts fällt jedoch in eine turbulente Phase für Blake, die sich mit ihrem Co-Star Justin Baldoni (41) juristisch auseinandersetzt. Die Vorwürfe reichen von sexueller Belästigung bis hin zu einem toxischen Arbeitsumfeld, doch beide Seiten weisen die Anschuldigungen entschieden zurück.

Blake, die kürzlich auch die Dokumentation "Secrets of the Penguins" für National Geographic eingesprochen hat, zeigte sich begeistert von der Arbeit und beschrieb das Projekt als ihren persönlichen Höhepunkt des Jahres. Die fünfteilige Serie "Underdogs", die am 15. Juni Premiere feiert, dreht sich um Tiere am unteren Ende der Nahrungskette – ein Format, das sich ideal für Familienabende eignet, wie Blake betonte. Gleichzeitig laufen für die Schauspielerin beruflich wie privat zahlreiche Verpflichtungen zusammen. So brachte sie gerade ihre Duftlinie "Blake Brown" auf den Markt und witzelte in Bezug auf ihre Filmografie, dass "ihre Kinder sicher nicht viele ihrer anderen Filme anschauen können". Ryan sei dagegen ein treuer Fan ihrer Produktlinie und stehe voll hinter ihrem Schaffen.

Auch abseits des Rampenlichts wirft persönlicher Streit einen Schatten auf Blakes Leben. Die ehemals eng befreundete Sängerin Taylor Swift (35) scheint ihr endgültig den Rücken gekehrt zu haben, nachdem Berichte laut wurden, Blake habe versucht, sie in den Streit mit Justin zu verwickeln. Zudem steht die Schauspielerin vor einer Rückschlagswelle: Justin reichte eine Gegenklage ein, die sie und Ryan betrifft und auf mehrere Millionen beziffert wird. Für die Prozessphase bleibt eine emotionale Entfremdung, die sogar das Netzwerk gemeinsamer Bekannter wie Gigi Hadid (30) ausgedünnt haben soll. Inmitten all dieser Dynamik scheint Blake jedoch standhaft daran zu arbeiten, neue berufliche und familiäre Erfolge zu feiern.

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively mit ihren Kindern, 2016

Instagram / taylorswift Blake Lively, Gigi Hadid und Taylor Swift

