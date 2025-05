Taylor Swift gibt Hinweis auf "Reputation"-Re-Release

Taylor Swift (35) hat jetzt den ersten vollständigen Song aus "Reputation (Taylor's Version)" veröffentlicht – und das auf ungewöhnlichem Weg: über die Serie "The Handmaid's Tale". Der neu aufgenommene Track "Look What You Made Me Do" kommt in der neunten Folge der Erfolgsserie zum Einsatz und untermalt eine aufwühlende Szene, in der die Handmaids unter der Führung von June Osborne, gespielt von Elisabeth Moss (42), gegen das Regime der Commanders rebellieren. "Ich wollte schon seit vielen Jahren einen Song von Taylor in der Show verwenden, und endlich haben wir den perfekten Platz für einen ihrer Songs gefunden", verriet Elisabeth gegenüber Billboard. Die Schauspielerin bezeichnete Taylor als große Inspiration – und sprach damit offenbar auch für ihre Kollegen, die sich allesamt als "Swifties" bezeichnen.

Mit der Veröffentlichung dieser Version von "Look What You Made Me Do" nimmt die Gerüchteküche um den Releasetermin von "Reputation (Taylor's Version)" wieder Fahrt auf. Die Spekulationen reißen laut Hello! nicht ab: Seit Monaten kursieren Vermutungen, Taylor könnte ihr Re-Release gemeinsam mit ihrer selbstbetitelten Debütplatte veröffentlichen. Schon zuvor hatte der Song an anderer Stelle Hinweise geliefert: Laut People Magazine war er bereits in der Apple-Doku "The Dynasty: New England Patriots" sowie im Trailer der Amazon-Serie "Wilderness" zu hören – ein klares Zeichen für aufmerksame Fans.

Taylor nimmt seit 2019 ihre ersten sechs Alben neu auf, nachdem sie durch den Verkauf ihres alten Labels Big Machine die Rechte an den Original-Masteraufnahmen verloren hatte – ein Vorgang, den sie im Zusammenhang mit Scooter Braun (43) wohl als Verrat empfand. Da Taylor die Rechte an den Texten besitzt, konnte sie bereits mit Neuauflagen von "Fearless", "Red", "1989" und "Speak Now" beachtliche Erfolge feiern. Während die Welt gespannt auf den offiziellen Re-Release wartet, ist eines klar: Taylor versteht es meisterhaft, den Spannungsbogen zu halten.

https://www.instagram.com/p/C_lzrB_S_tZ/ Elisabeth Moss, Drehbeginn der finalen Staffel von "The Handmaid's Tale"

Getty Images Taylor Swift während der "The Eras Tour"

