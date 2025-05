Fälschung: "Bares für Rares"-Verkäufer verliert 6.000 Euro

Für Harald Rehling aus Köln wurde sein Auftritt bei der berühmten ZDF-Sendung Bares für Rares zu einer bitteren Lektion. Der Schaufenstergestalter brachte ein vermeintliches Gemälde des weltberühmten Surrealisten Salvador Dalí in die Sendung, in der Hoffnung, einen wertvollen Schatz zu besitzen. Er hatte das Bild vor Jahren in einer Galerie für 12.000 D-Mark, also umgerechnet rund 6.000 Euro, erworben und spekulierte darauf, dass es heute womöglich einen ähnlich hohen Betrag in Euro einbringen könnte. Doch die Ernüchterung kam prompt: Kunstexpertin Heide Rezepa-Zabel erklärte ihm, das Bild sei eine Fälschung und völlig wertlos. Damit wurde klar, dass Harald beim Kauf des Gemäldes einst betrogen wurde und auf den Kosten sitzen bleibt.

Nach der enttäuschenden Enthüllung entschied sich Harald schließlich, das Gemälde wieder mit nach Hause zu nehmen, anstatt es den Händlern anzubieten – verständlich, denn diese hätten für die Fälschung keinen Cent geboten. Moderator Horst Lichter (63) zeigte Mitleid mit dem sichtlich frustrierten Verkäufer, der dennoch bemüht war, seinen Verlust mit einem Lächeln zu überspielen. Laut der Expertin sind Fälschungen von Dalí-Werken absolut keine Seltenheit und können bei genauer Überprüfung oft mit einem Blick in das Werkverzeichnis erkannt werden.

Seit 2013 begeistert "Bares für Rares" mit seiner Mischung aus Nostalgie und Spannung ein Millionenpublikum. Die Sendung setzt auf reale Begegnungen zwischen Verkäufern und Händlern, bei denen mit echten Schätzen und Geld gehandelt wird. Die Frage, wie echt oder inszeniert die Szenen bei "Bares für Rares" wirklich sind, sorgt allerdings immer wieder für Gesprächsstoff unter den Fans. Kürzlich berichtete das ZDF jedoch, dass seit dem Jahr 2020 komplett auf Statisten verzichtet werde und auch die berühmten Deals der Verkäufer mit den Händlern wirklich authentisch ablaufen. Die Anbieter treten mit echten Raritäten und vollem Risiko vor die Kamera. Laut dem Sender seien die Verhandlungen und der Geldfluss keineswegs gestellt, sondern es gehe tatsächlich um bares Geld.

Anzeige Anzeige

ZDF / Guido Engels Dr. Heide Rezepa-Zabel, "Bares für Rares"-Expertin

Anzeige Anzeige

ZDF / Frank W. Hempel Horst Lichter und die "Bares für Rares"-Händler

Anzeige Anzeige

Anzeige