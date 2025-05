So viel nahm Herzogin Meghan in beiden Schwangerschaften zu

Herzogin Meghan (43) hat in einer neuen Folge ihres Podcasts "Confessions of a Female Founder" ein sehr persönliches Detail preisgegeben. Im Gespräch mit der Unternehmerin Sara Blakely sprach sie über ihre beiden Schwangerschaften mit Archie und Lilibet. Dabei verriet die zweifache Mutter, dass sie bei beiden Schwangerschaften insgesamt rund 30 Kilogramm zugenommen hatte. Besonders lebhaft erinnerte sich Meghan an die Herausforderungen ihrer ersten Schwangerschaft. Damals trug sie trotz wachsendem Babybauch hohe Absätze und erfüllte weiterhin ihre Pflichten als aktives Mitglied der britischen Königsfamilie – bis 2019 schließlich Sohn Archie zur Welt kam.

Neben diesen Einblicken in ihre Schwangerschaften sprach Meghan auch über die Strapazen, die sie als arbeitendes Mitglied der Royals zu bewältigen hatte. Öffentliche Auftritte, darunter auch solche, bei denen sie trotz ihres Babybauchs und instabiler Knöchel in spitzen, fünf Zentimeter hohen Stilettos unterwegs war, prägten diese Phase. Dass sie nicht gestürzt ist, überrascht sie selbst heute noch, erinnerte sich die Herzogin im Gespräch. Unterstützt wurde sie dabei stets von ihrem Ehemann Prinz Harry (40), der ihr, wie sie selbst sagte, buchstäblich eine Stütze war. Die Herzogin und ihr Mann haben 2020 ihre Arbeit für die britische Krone beendet und leben seitdem mit ihren mittlerweile zwei Kindern in den USA.

Meghan sprach in ihrem Podcast auch über die Realität des Mutterseins und ließ durchblicken, dass vieles anders gekommen sei, als sie es sich einst vorgestellt hatte. Die romantische Vorstellung, Alltag und Mutterschaft mühelos zu vereinen, sei von der Realität und äußeren Einflüssen oft überschattet worden. Doch trotz aller Herausforderungen genießt Meghan nach wie vor die Zeit mit ihrer Familie in Kalifornien, wo sie und Harry versuchen, einen möglichst normalen Alltag für sich und ihre Kinder zu schaffen.

Getty Images Herzogin Meghan, April 2025

Instagram / meghan Herzogin Meghan und Prinz Harry bei einem Konzert von Beyoncé

