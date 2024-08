Wie bei Verlobung: Annemarie & Wayne Carpendale in New York

Im Jahr 2011 hat Wayne Carpendale (47) seiner Annemarie (46) die Frage aller Fragen gestellt – und das auch noch an einem ganz besonderen Ort: in New York City. Jetzt ist das Paar in diese Stadt zurückgekehrt, doch diesmal machen sie nicht mehr nur zu zweit die angesagten Sehenswürdigkeiten unsicher. Wie die Fotos, die Annemarie auf ihrem Instagram-Account teilt, zeigen, ist der kleine Mads auch mit von der Partie. Zu dritt besuchen sie die Freiheitsstatue und Grand Central Station, genießen die Aussicht von einem Wolkenkratzer und fahren mit der Fähre. "Empire State of Mind", schreibt die Moderatorin zu den Bildern und spielt damit auf das Empire State Building an, eines der Wahrzeichen des Big Apple.

Die Fans der TV-Bekanntheit lieben die Fotos und freuen sich über die Einblicke in ihr privates Leben. "Megatolle Fotos! Tolle Familie! SO authentisch!", findet ein User, während andere in die Kommentare schreiben: "Das erste Foto ist traumhaft schön. Ich hoffe, ihr hattet eine tolle Zeit. Du bist einfach eine großartige Frau!" und "Du bist so wunderschön, liebe Annie. Aus dir strahlt die Lebensfreude einfach nur so raus." oder auch "Schon toll, was euer Sohn alles erleben kann… Wünschte, das könnte jeder! Aber schönen Urlaub euch." Ansonsten findet man auch reihenweise Herz- und Kuss-Emojis oder Smileys, deren Augen kleine Herzchen bilden.

Wayne und Annemarie haben bereits im Jahr 2007 angefangen, miteinander herumzuflirten. Aber wie die Taff-Moderatorin gegenüber Bunte im vergangenen Jahr erzählte, war es für die beiden keine Liebe auf den ersten Blick gewesen. Am Anfang sei es einfach nur ein netter Flirt gewesen. Doch seitdem es zwischen den Turteltauben gefunkt hatte, sind sie praktisch unzertrennlich. Wieso es nach so langer Zeit immer noch so gut läuft? "Mir ist es wichtig, dass man unangenehme oder kritische Themen ganz offen anspricht", hatte Annemarie damals erklärt.

Instagram / annie_carpendale Annemarie Carpendale und ihr Sohn Mads, 2024

Instagram / annie_carpendale Annemarie und Wayne Carpendale im August 2024

Wie findet ihr die Bilder von Annemarie und ihrer Familie? Total schön! Freut mich sehr für sie. Ich finde die Fotos viel zu gestellt und unauthentisch. Ergebnis anzeigen



