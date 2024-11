Clint Eastwood lehnte wegen Sohn Arbeit an "Karate Kid" ab

Clint Eastwood (94) stand 1984 kurz davor, Regie bei dem Sportdrama "Karate Kid" zu führen. Da sein Sohn Kyle Eastwood (56) die Hauptrolle des Daniel LaRusso jedoch nicht erhielt, sondern sie stattdessen an den jungen Ralph Macchio (63) ging, verließ Clint das Projekt und überließ die Regie seinem Kollegen John G. Avildsen. Diese Informationen enthüllten die Memoiren von Clints ehemaliger Partnerin Sondra Locke.

Neben Kyle sollen auch aufstrebende Talente wie Robert Downey Jr. (59) oder Charlie Sheen (59) für die begehrte Hauptrolle im Gespräch gewesen sein, wie Moviepilot berichtet. Als die Entscheidung auf den damals 22-jährigen Ralph fiel, soll Clint so verärgert gewesen sein, dass er angeblich sogar Coca-Cola-Produkte aus seinen Filmen verbannte. Der Limonadenkonzern hatte gerade das Filmstudio Columbia Pictures übernommen, das für "Karate Kid" verantwortlich war. So jedenfalls berichtet es Sondra in ihren Memoiren. Clints Sohn Kyle widersprach jedoch dieser Darstellung und meinte in einem Interview, sein Vater habe das Angebot bereits abgelehnt, bevor er von der Rolle erfahren habe. Die genauen Umstände bleiben somit unklar.

Die "Karate Kid"-Reihe wurde trotz Clints Ausstieg ein großer Erfolg und entwickelte sich zu einem Kultklassiker, der Generationen von Zuschauern begeisterte. Mit Fortsetzungen und der erfolgreichen Serie "Cobra Kai" lebt die Geschichte bis heute weiter. Ralph wurde durch seine Rolle weltberühmt und verkörperte den Außenseiter, der durch harte Arbeit und Hingabe zum Karate-Champion wird. Clint hingegen setzte seine beeindruckende Karriere als Schauspieler und Regisseur mit preisgekrönten Filmen wie "Erbarmungslos" und "Million Dollar Baby" fort. Sein Sohn Kyle fand seinen eigenen Weg als Jazzmusiker und etablierte sich in der Musikwelt.

Sondra Locke und Clint Eastwood

United Archives GmbH/ Action Press Clint Eastwood und Hilary Swank in "Million Dollar Baby"

