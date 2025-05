Nicolas Hochzeitstanz ruiniert? So denkt Vic Beckham darüber

Victoria Beckham (51) sieht sich mit dem Vorwurf konfrontiert, den Hochzeitstanz von ihrem Sohn Brooklyn Peltz-Beckham (26) mit dessen Frau Nicola (30) ruiniert zu haben. Der Vorfall ereignete sich bei den luxuriösen Feierlichkeiten des Paares im April 2022 in Palm Beach. Laut eines Insiders, der gegenüber Page Six plauderte, begann das Paar die Feierlichkeiten mit mehreren traditionellen Tänzen zu den Liedern "Only Fools Rush In" und "Stand By Me". Darauf folgte eine Live-Performance von Marc Anthonys (56) Song "You Sang to Me". Der anwesende Sänger bat für diesen besonderen "romantischen" Moment jedoch Victoria und Brooklyn auf die Tanzfläche, was Nicola so sehr verstimmt habe, dass sie "weinend aus dem Raum" lief. Victoria kann die Aufregung offenbar kaum verstehen – sie soll vollkommen "verwundert" darüber sein.

Eine Quelle berichtete gegenüber People, dass genau dieser Tanz für Nicola und Brooklyn einen ganz intimen Höhepunkt darstellen sollte. Der Moment war demnach sorgfältig geplant, choreografiert und eine hohe finanzielle Investition. Nach Angaben desselben Insiders sei die Veränderung jedoch keineswegs spontan gewesen – der spanische Künstler habe nämlich ganz explizit Victoria zum Tanzen aufgefordert und sie dazu noch die "schönste Frau im Raum" genannt. Die gesamte Situation soll der Braut so unangenehm gewesen sein, dass sie entsprechend emotional reagierte. Andere Anwesende auf der Hochzeit äußerten hingegen Unverständnis über Nicolas Reaktion, da wohl offensichtlich viele Gäste auf der Tanzfläche standen.

Schon zuvor machten Gerüchte über Spannungen zwischen Nicola und ihrer Schwiegermutter die Runde. Es wurde spekuliert, dass Nicolas Entscheidung, ein Kleid von Valentino (93) statt ein Design von Victoria zur Hochzeit zu tragen, Unmut ausgelöst habe. Ein Freund von Brooklyn stellte zuletzt gegenüber Mirror klar, dass die angebliche Fehde "vor allem einseitig" sei und "unverantwortlich angeheizt" werde. Für zusätzlichen Zündstoff sorgte in diesem Kontext die Tatsache, dass Brooklyn und die Schauspielerin nicht zu den jüngsten Geburtstagsfeiern von der Designerin und David Beckham (50) auf deren Yacht erschienen.

Getty Images Marc Anthony, April 2025

Getty Images Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2025

