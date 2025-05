Brooklyns Kumpel gibt Vic und David Beckham Schuld am Streit

Die Gerüchte um einen Familienstreit bei den Beckhams nehmen kein Ende. Ein Freund von Brooklyn Peltz-Beckham (26) brach nun sein Schweigen und äußerte sich gegenüber Mirror: Laut ihm sei die angebliche Fehde vor allem einseitig und werde von der anderen Seite "unverantwortlich angeheizt". Brooklyn und seine Partnerin Nicola Peltz-Beckham (30), die in den USA leben, waren nicht bei den diesjährigen Geburtstagsfeiern von David (50) und Victoria Beckham (51) auf deren Yacht anwesend, was die Spekulationen um Spannungen zwischen den Generationen erneut entfachte. Auch öffentliche Geburtstagswünsche der Eltern an ihren ältesten Sohn im März ändern die Wahrnehmung dieser Distanz offenbar nicht.

Einen weiteren Stein ins Rollen brachte ein Social-Media-Beitrag von Brooklyn, in dem er seiner Frau seine uneingeschränkte Liebe und Unterstützung zusicherte. "Ich werde dich für immer lieben. [...] Du bist die wunderbarste Person, die ich kenne", schrieb er. Diese Worte wurden von einigen Beobachtern als Seitenhieb auf seine Eltern interpretiert. "Es ist traurig, dass seine Liebeserklärung und die Wertschätzung für seine Frau zu etwas manipuliert werden, was nicht stimmt", betonte der Kumpel des Beckham-Nachwuchses nun.

Was die tatsächliche Ursache für den Familienzoff ist, ist nicht offiziell bekannt. Die Dynamik zwischen Brooklyn, Nicola und seinen Eltern sorgt aber wohl schon seit Längerem immer wieder für Schlagzeilen. Angeblich gab es vermehrt Streitpunkte, wie etwa um Nicola Peltz-Beckhams Hochzeitskleid. Zunächst sollte Victoria das Kleid für ihre Schwiegertochter entwerfen, letztlich erschien Nicola aber in einem anderen Look. Zuletzt sollen außerdem Spannungen entstanden sein, als Brooklyn erfuhr, dass sein jüngerer Bruder Romeo (22) angeblich eine seiner Ex-Freundinnen datet.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brookly und Nicola Peltz-Beckham, Februar 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Mia Regan, Romeo, Cruz, Harper, David, Victoria sowie Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham

Anzeige Anzeige

Anzeige