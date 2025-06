Sydney Sweeney kämpft hart darum, ernst genommen zu werden

Sydney Sweeney (27) hat in einem Interview mit der Sunday Times offen über die Herausforderungen gesprochen, die sie trotz ihres Erfolges bewältigen muss. Sie erklärte, dass sie sich als junge Frau, Schauspielerin und Geschäftsfrau immer wieder behaupten müsse. Besonders seit ihrer Darstellung der stark sexualisierten Cassie in Euphoria habe sie das Gefühl, gegen Vorurteile ankämpfen zu müssen. "Ich sehe es ständig, dass Leute denken, ich sei nicht die Richtige für eine Rolle, weil sie Cassie gesehen haben", schilderte Sydney. Die Serie habe sie zwar auf der einen Seite weltweit bekannt gemacht, aber auch auf der anderen Seite in ein bestimmtes Image hineinmanövriert.

Neben der Schauspielerei hat die mehrfach Emmy-nominierte Künstlerin 2020 ihre Produktionsfirma Fifty-Fifty Films gegründet, die bereits die romantische Komödie "Anyone But You" auf den Weg gebracht hat, in der sie selbst an der Seite von Glen Powell (36) mitspielte. Sydney betonte, wie wichtig es ihr sei, auch hinter den Kulissen ernst genommen zu werden: "Ich möchte in jedem Meeting sitzen und bei jeder Entscheidung dabei sein." Jedoch seien es gerade Frauen, die ihr dabei oft das Leben schwer machen würden, gestand sie. Sie sei dennoch stets auf der Suche nach Rollen, die ihr Angst machen und sie herausfordern, da sie in jeder neuen Figur eine Chance sehe, sich weiterzuentwickeln.

Auch privat hat sich viel bei der 27-Jährigen getan. Sie verriet kürzlich, dass sie nach ihrer langjährigen Beziehung mit Jonathan Davino, der auch als Co-Produzent von "Anyone But You" tätig war, inzwischen wieder Single ist. Die beiden waren sogar bereits verlobt und wollten sich in diesem Jahr das Jawort geben – die Hochzeit hat Sydney nun jedoch abgeblasen.

