Judy Greer hätte fast "Modern Family"-Hauptrolle gespielt

Judy Greer (49) hat als Schauspielerin schon einiges erreicht. Die The Big Bang Theory-Bekanntheit ist vor allem in Sitcoms ein gern gesehener Gast. Doch auf eine Rolle verzichtete die US-Amerikanerin einst. Zu Gast in Jesse Tyler Fergusons (49) Podcast "Dinner's On Me" plaudert sie nun aus, dass sie zu einem Vorsprechen für Modern Family eingeladen wurde. "Ich wurde gebeten, für Claire Dunphy vorzusprechen", verrät der Fernsehstar. Allerdings lehnte sie aus einem bestimmten Grund ab: "Ich fühlte mich damals nicht bereit dafür, Amerikas Mutter zu sein." Sie habe damals einfach keine Dreifachmama im TV spielen wollen, um nicht nur noch für Mutterrollen gecastet zu werden.

Interessanterweise hatte Judy später dennoch einen Gastauftritt in "Modern Family". In der ersten Staffel spielte sie Denise, die Ex-Freundin von Phil Dunphy, gespielt von Ty Burrell (57), die versucht, zwischen ihn und Claire zu kommen. Zudem arbeitete sie mit dem "Modern Family"-Schöpfer Steve Levitan an der Serie "Reboot", die 2022 veröffentlicht wurde. "Ich verehre ihn", sagte Judy im Podcast über Steve.

Nach Judys Absage ging die Rolle der Claire Dunphy an Julie Bowen (54). Inzwischen ist die Komödie zwar abgedreht, allerdings sind die Stars der Show immer noch eng befreundet. Besonders Judy und ihre Serientochter Sarah Hyland (34) verbindet eine besondere Geschichte. Die Darstellerin von Haley war während der Dreharbeiten in einer Beziehung, in der sie Opfer von Gewalt wurde. Im "The Skinny Confidential"-Podcast berichtete die ältere Schauspielerin, dass sie Sarah damals unterstützte: "Ich bin mir sicher, dass ein anderer verantwortungsbewusster Erwachsener genau das Gleiche getan hätte. Ich liebe sie einfach. Ich betrachte sie alle wie meine Kinder."

Getty Images Judy Greer, 2023

Getty Images Julie Bowen und Sarah Hyland, "Modern Family"-Stars

