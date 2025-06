Herzogin Meghan deutet Modekarriere als nächstes Projekt an

Herzogin Meghan hat in einem Interview mit Fast Company einen vielversprechenden Einblick in ihre Zukunftspläne gewährt. Die 43-Jährige, die vor allem durch ihre erfolgreiche Lifestyle-Marke "As Ever" und ihren Podcast "Confessions of a Female Founder" im Rampenlicht steht, deutete an, dass sie sich künftig auch in der Modewelt ausprobieren könnte. Auf die Frage nach einer möglichen Modekollektion antwortete Meghan vielsagend: "Die Kategorie der Mode ist etwas, das ich zu einem späteren Zeitpunkt erkunden werde, weil ich denke, dass das ein interessanter Bereich für mich ist." Der Gedanke scheint passend, da sie erst vor Kurzem eine Plattform ins Leben gerufen hat, auf der sie ihre Lieblingskleidungsstücke und Accessoires mit Fans teilt.

Neben dem Modetraum zieht Meghan auch bei ihrer Marke "As Ever" weitere spannende Projekte in Betracht. Ursprünglich begann die Linie mit essbaren Produkten wie Honig und Fruchtkonserven, die sofort ausverkauft waren. Jetzt soll das Sortiment erweitert werden, möglicherweise in Richtung Haushalt und Wellness. Meghan beschreibt ihre Inspiration dazu als tief in ihrer Liebe für ihr Zuhause und ihren Garten verwurzelt, aus der sie immer wieder neue Ideen schöpft. Diese Kombination aus kreativen Unternehmungen und geschäftlichem Gespür zeigt, dass sie sich nicht nur auf eine Richtung festlegen möchte.

Meghan, die bereits 2019 eine Capsule-Kollektion für die Wohltätigkeitsorganisation Smart Works entwarf, hat in der Vergangenheit ihr Modebewusstsein oft unter Beweis gestellt. Ihre Stilsicherheit zieht seit Jahren die Aufmerksamkeit auf Fashion-Details, vom Schmuck bis zu Kleidungsmarken, und unterstützt dabei gezielt kleinere Labels. Die ehemalige Schauspielerin scheint glücklich mit ihrer vielschichtigen Karriere, die sie nach dem Rücktritt aus der königlichen Familie eingeschlagen hat. Ob als Unternehmerin, Modeikone oder Content-Schöpferin – Meghan bietet ihren Fans stets neue Facetten ihres Lebens und ihrer Vision.

Anzeige Anzeige

Jake Rosenberg / Netflix Herzogin Meghan, Ehefrau von Prinz Harry

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, 2023

Anzeige Anzeige