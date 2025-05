Wem sieht Romina Palm und Christian Wolfs Baby ähnlicher?

Romina Palm (25) und Christian Wolf können ihr Liebesglück derzeit kaum fassen: Die beiden wurden vor wenigen Tagen Eltern einer kleinen Tochter. Auf Instagram teilte Christian nun einige süße Details und beantwortete die Frage, wem der Nachwuchs mehr ähnelt. "Ich glaube, aktuell mir", schrieb der Unternehmer. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu: "Ich hoffe aber für sie, dass es über die Zeit Richtung Romi geht."

Der Unternehmer lieferte dazu eine interessante Erklärung. Er erklärte, dass Babys oft zunächst den Vätern ähnlicher sehen. Seiner Ansicht nach liege das in der Evolutionsbiologie begründet. "Die letzten Millionen Jahre gab es ja keine Vaterschaftstests, und während die Mum sich immer zu 100 Prozent sicher sein kann, dass es ihr Kind ist, ist es eben in der Theorie beim Mann nicht so", meinte er. Diese Theorie könnte laut Christian ein Grund sein, warum sich viele Väter in den ersten Tagen besonders stark mit ihren Babys verbinden.

Bereits während der Schwangerschaft seiner Verlobten ließ Christian keinen Zweifel daran, wie begeistert er von Romina ist. Nun, da die kleine Familie ihren neuen Alltag gemeinsam entdeckt, beschrieb er, wie hingebungsvoll das Model ihre Rolle als Mutter meistert. Für die beiden, die ihre Follower auf Social Media regelmäßig an ihrem Leben teilhaben lassen, beginnt jetzt ein ganz besonderer Abschnitt voller neuer Herausforderungen.

