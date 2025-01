Für Brooke Shields ist Mutterschaft ist "kein Wettbewerb"

Brooke Shields (59) sprach in der "Kelly Clarkson Show" ehrlich über ihre Erfahrungen mit sogenanntem "Mom-Shaming" und die Herausforderungen der Mutterschaft. Die Schauspielerin und Autorin, die zwei Töchter – Rowan und Grier – mit ihrem Ehemann Chris Henchy hat, betonte, dass sie den Konkurrenzdruck unter Müttern oft miterlebt habe. Dabei gab Brooke lächelnd Beispiele: "Oh, so machst du das also?", habe sie zu oft von anderen gehört. Für sie sei Mutterschaft jedoch "kein Wettbewerb". Es sei wichtig, andere Ansätze zu respektieren und sich stattdessen inspirieren zu lassen.

Neben den Erwartungen von außen sprach Brooke, die keine Angst vor dem Älterwerden hat, auch über den internen Druck, den viele Mütter sich selbst machen. Häufig führe das zu Selbstzweifeln und Schuldgefühlen. "Ich verbringe zu viel Zeit mit meiner Arbeit, also macht mich das zu einer schlechten Mutter", beschrieb sie die kritischen Gedanken, denen sie als berufstätige Prominente ausgesetzt sei. Brooke ließ zudem durchblicken, dass sie durch ihre Töchter noch einiges gelernt habe: "Grier sagt oft: 'Mom, bitte versuch nicht, das zu klären. Hör mir einfach zu.' Das ist manchmal wirklich herausfordernd." Sie lerne, dass jede Situation und jedes Kind individuell sei und sie sich darauf einstellen müsse.

Privat zeigt sich die Schauspielerin als stolze Mutter, die die Beziehung zu ihren Töchtern als ihre größte Priorität sieht. Brooke Shields wurde in den 80er-Jahren als Model und Schauspielerin zum Star, doch den Ruhm sieht sie inzwischen mit anderen Augen. Sie hatte stets den Wunsch, Familie und Karriere zu vereinen, was sie oft vor besondere Herausforderungen stellte. Gerade das Zwischenmenschliche, sagt sie, mache Mutterschaft zu einer niemals endenden Lernreise. Mit ihrem neuen Buch möchte Brooke anderen Frauen Mut machen und die Vorstellung durchbrechen, dass es immer einen "richtigen" Weg gebe.

Instagram / brookeshields Brooke Shields und Chris Henchy, Ehepaar

Getty Images Brooke Shields, Chris Henchy die Töchter Rowan und Grier Henchy im Jahr 2013

