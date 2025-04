Hat der Schlaganfall Ina von Coupleontour sehr verändert?

Ina Borck (29), besser bekannt als Ina von Coupleontour, hat sich am Sonntag auf Instagram den Fragen ihrer Fans gestellt. Besonders im Mittelpunkt stand die Frage, wie sehr sie sich nach ihrem schweren Schlaganfall im Jahr 2022 verändert hat. Damals traf sie der gesundheitliche Schicksalsschlag völlig unerwartet, seither ist ihre linke Körperseite gelähmt. Offen und ehrlich beantwortete die Social-Media-Bekanntheit, wie sehr sie diese Erfahrung geprägt hat und welche Herausforderungen sie seitdem im Alltag bewältigen muss.

Ina erzählte, dass die Reha-Zeit nach dem Schlaganfall alles verändert habe – vor allem die einjährige intensive Therapie sei ein Wendepunkt gewesen. "Ich musste quasi über Nacht lernen, wie es ist, auf mich allein gestellt zu sein. Ich war auf einmal gefangen in einem Körper, den ich so nicht kannte", berichtet Ina in ihrer Antwort. Während der langen Phase der Rehabilitation entwickelte sie einen unerschütterlichen Willen, aus der Extremsituation das Beste herauszuholen – vor allem für ihre Familie. Der Ehrgeiz, der sie früher schon ausmachte, ist geblieben: "Ich habe es mir in den Kopf gesetzt, alles mir Mögliche zu tun, um wieder nach Hause zu kommen", schildert sie. Außerdem habe sie eine neue Verbundenheit zu ihrem Körper gefunden und gelernt, wie wichtig Geduld und Durchhaltevermögen seien.

Der Schlaganfall ist nicht der einzige Schicksalsschlag, den Ina in den letzten Jahren verkraften musste. Vergangenen September gaben sie und ihre Ehefrau Nessi ihre Trennung bekannt. Die gemeinsame Tochter blieb bei Inas Ex-Partnerin. Im März folgte dann die nächste traurige Botschaft: Inas Mama verlor den Kampf gegen den Lungenkrebs. "Liebste Mama, seit gestern früh bist du an einem besseren Ort und musst keine Schmerzen mehr erleiden", widmete Ina ihrer Mutter rührende Worte auf Instagram.

Instagram / inaontour Ina Borck, April 2025

Instagram / inaontour Coupleontour-Ina und ihre Mutter, Mai 2024

