Prinzessin Eugenie würdigt Michelle Trachtenberg liebevoll

Der plötzliche, unvorhergesehene Tod von Michelle Trachtenberg (✝39) berührte viele ihrer Kollegen und Fans in Hollywood sehr tief. Auch Prinzessin Eugenie (34), die zwar eine britische Royal ist, aber dennoch auch in Amerika lebt, scheint mit der Gossip Girl-Bekanntheit befreundet gewesen zu sein. Mit einem emotionalen Beitrag in ihrer Instagram-Story zollt sie Michelle nun Tribut. "Auf Wiedersehen, meine besondere Freundin. Du wirst so geliebt und vermisst. Danke für so viele Erinnerungen an Gelächter und Spaß. Du warst so aufmerksam und großzügig und so lustig", schreibt sie und fügt dem noch hinzu: "Ich denke an dich da oben, mein Freund, an deine Lebendigkeit, die so hell war, und an deine Freude, die du so vielen gebracht hast."

Ein Insider verrät gegenüber Us Weekly, dass sich Eugenie und Michelle wirklich sehr nah gestanden und sich auch schon lange gekannt hätten. "Prinzessin Eugenie und Michelle lernten sich 2012 in New York kennen. Sie verstanden sich auf Anhieb und ihre Freundschaft blieb über die Jahre hinweg konstant. Sie waren sich immer sehr zugetan", heißt es. Genauso verbunden schien Michelle auch mit vielen ihrer ehemaligen Co-Stars. Blake Lively (37) und Ed Westwick (37) meldeten sich bereits auf ihren eigenen Accounts zum Tod des Serienstars und trauerten öffentlich um sie. Auch Rosie O'Donnell (62), mit der Michelle in ihrem allerersten Film vor der Kamera stand, zeigte sich sehr ergriffen. "Ich habe sie sehr geliebt. Sie hat in den letzten Jahren gekämpft. Ich wünschte, ich hätte helfen können", hieß es in ihrem Statement.

Obwohl Michelles Tod für Außenstehende sehr plötzlich kam, soll die Schauspielerin selbst bereits damit gerechnet haben. Im vergangenen Jahr unterzog sie sich wohl einer Lebertransplantation – die soll allerdings von ihrem Körper nicht gut akzeptiert worden sein und es kam zu Komplikationen. Eine Freundin von Michelle schien das in ihrem eigenen Beitrag zu bestätigen. Auf ihrem Account schrieb sie: "Ich werde die Einzelheiten unserer Gespräche in den letzten sechs Monaten nicht weitergeben, aber du wusstest, dass der Tod sehr wahrscheinlich war, und es tut mir nur leid, dass es nicht besser ausgegangen ist."

Instagram / michelletrachtenberg Michelle Trachtenberg, Januar 2025

Getty Images Rosie O'Donell und Michelle Trachtenberg, 1996

