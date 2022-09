Sandra Oh besuchte die Beerdigung von Queen Elizabeth II.!

Sandra Oh (51) zollt Queen Elizabeth II. (✝96) Tribut! Elf Tage nach ihrem Tod wurde der britischen Monarchin am 19. September in der Westminster Abbey die letzte Ehre erwiesen. Neben den royalen Familienmitgliedern der Verstorbenen trauerten auch Staatsoberhäupter aus aller Welt und Royals aus dem Ausland um die Queen – aber auch Sandra scheint an der Trauerfeier der Queen teilgenommen zu haben!

Wie Hollywood Life jetzt berichtete, nahm die in Kanada geborene Schauspielerin gemeinsam mit Kanadas Premierminister Justin Trudeau (50) und Mitgliedern der kanadischen Delegation an der traditionellen Prozession in der Westminster Abbey teil. Anlässlich dieser feierlichen Zeremonie war Sandra ganz in Schwarz gekleidet und trug zudem ein kanadisches Abzeichen.

Auf Twitter reagierten die User auf den unerwarteten Gast: "Warum ist Sandra Oh auf der Beisetzung der Queen?", fragte ein Nutzer, während ein anderer sarkastisch twitterte: "Sandra Oh auf der Beerdigung der Königin stand nicht auf meiner Bingo-Karte für 2022." "Ich kann wirklich nicht glauben, dass Sandra Oh auf der Beerdigung der Queen ist... Was für eine absurde Kollision zweier Welten", reagierte wiederum ein Dritter verwundert.

Anzeige

Getty Images Sandra Oh bei der Oscar-Afterparty in Beverly Hills im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Queen Elizabeth II., britisches Königsoberhaupt

Anzeige

Getty Images Sandra Oh, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de