So feiern Dennis Gries und Katja ihr gemeinsames Weihnachten

Dennis Gries und Katja Geretschuchin (29) sind wohl das Bachelor-Vorzeigepärchen der vergangenen Jahre. 2023 verliebten sie sich bei der Aufzeichnung der Datingshow, aber erst seit der Ausstrahlung im Frühjahr 2024 dürfen sie öffentlich zu ihrer Liebe stehen. Das kommende Weihnachtsfest ist aber nicht nur aus diesem Grund ein ganz besonderes für das Paar – es ist auch das erste, seit sie nicht mehr in getrennten Städten leben. Wie der ehemalige Rosenkavalier und seine Auserwählte das Fest der Liebe verbringen werden, verrät Katja in ihrer Instagram-Story. "An Weihnachten kommen einfach meine Mama, ihr Partner und meine kleinen Geschwister zu uns ins Allgäu", berichtet die Beauty voller Vorfreude.

Katjas Familie lebt in Nordrhein-Westfalen. Sie selbst ist erst vor einigen Wochen zu ihrem Dennis nach Bayern gezogen. "Ich bin jetzt schon total aufgeregt", gesteht sie und fügt hinzu: "Das wird ein riesiges Highlight, weil wir gemeinsam mit Dennis' Familie Heiligabend und Weihnachten feiern – und es wird das erste Mal sein, dass ich beide Familien kennenlerne." Für die 29-Jährige und den Fitness-Coach heiße das nicht nur, zwei Familien miteinander an einen Tisch zu bringen, sondern auch zwei unterschiedliche Kulturen zu vereinen. "Meine Familie ist ja russisch", erklärt Katja. Nach den Feiertagen werden sie sich von der ganzen Aufregung aber wohl richtig gut ausruhen können – über Silvester gehe es für die beiden nämlich in den Thailand-Urlaub.

Hinter dem Paar liegt ein ereignisreiches Jahr. Immer wieder haderten sie wegen des Themas Fernbeziehung. Im September verkündeten die beiden schließlich, dass damit nun Schluss sein soll und Katja sich dazu entschlossen hat, zu Dennis ins Allgäu zu ziehen. Aber auch der Umzug verlief nicht weniger aufregend: Nach dem Einzug in ihre vermeintliche Traumwohnung meldeten sie sich nur wenige Tage später mit einem Update. In einem Instagram-Video erklärte der Ex-Bachelor, sich in der neuen Bude nicht wohlgefühlt zu haben, weshalb er und Katja erneut ihre Sachen packten und in Dennis' alte Wohnung zogen. "Manchmal merkt man erst nach ein paar Tagen, ob eine Entscheidung die richtige war, und in diesem Fall war es besser, früh die Reißleine zu ziehen", gab der sympathische junge Mann einen Einblick in seine Gefühlswelt.

Instagram / katja.gre Katja Geretschuchin und Dennis Gries, Reality-TV-Persönlichkeiten

Instagram /dennis.gries Dennis Gries und Katja Geretschuchin im Oktober 2024

