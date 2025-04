Fans feiern es: Madonna und Akeem tanzen zu einem Netz-Trend

Mit ihrem neuesten TikTok-Video sorgt Madonna (66) erneut für Begeisterung bei ihren Fans. Zusammen mit ihrem Partner Akeem Morris nahm die 66-jährige Pop-Ikone an der beliebten "Anxiety"-Challenge teil, die aktuell auf der Plattform die Runde macht. In dem Clip, der auf einer Szene aus "The Fresh Prince of Bel-Air" basiert, tanzt Madonna zunächst alleine, bevor der 28-jährige Akeem zu ihr stößt und die beiden gemeinsam die Straße überqueren, während sie passende Moves zum Track "Anxiety" von Doechii zeigen. Beide setzten dabei auf lässige Outfits: Madonna in kariertem Hemd und weiß gestreiften Hosen, Akeem in schwarzer Trainingskleidung.

Die Challenge erfreut sich aktuell großer Beliebtheit, nachdem Schauspieler Will Smith (56) gemeinsam mit Tatyana Ali (46), seiner ehemaligen Kollegin aus der Kultserie, deren ikonische Tanzszene für TikTok nachstellte. Seitdem haben sich zahlreiche Stars dem Trend angeschlossen – darunter nun auch Madonna. Besonders auffällig: Das Video erscheint mitten in den anhaltenden Gerüchten um eine mögliche Verlobung zwischen der Sängerin und dem ehemaligen Footballspieler. Schon zuvor hatte Madonna die Spekulationen angeheizt, als sie auf Instagram einen auffälligen Diamantring präsentierte. Offiziell hat die Musikerin ihre Beziehung aber bisher weder kommentiert noch eine Verlobung bestätigt.

Madonna und Akeem zeigten sich erstmals im Sommer 2022 gemeinsam, eine öffentliche Bestätigung ihrer Beziehung folgte jedoch erst zwei Jahre später. Der Altersunterschied von 38 Jahren sorgt immer wieder für Diskussionen, doch Madonna, bekannt für ihre unkonventionellen Entscheidungen im Privat- wie im Berufsleben, scheint sich davon wenig beeindrucken zu lassen. In der Vergangenheit war die "Material Girl"-Interpretin unter anderem mit Sean Penn (64) und Guy Ritchie (56) verheiratet. Mit Guy hat sie einen Sohn, während sie fünf weitere adoptierte. Auch Akeem scheint inzwischen fester Bestandteil ihres Lebens zu sein – und steht, wie das neue TikTok-Video zeigt, gerne mit ihr vor der Kamera.

Instagram / madonna Madonna und Akeem Morris in Tokio, 2025

Instagram / madonna Madonna, Januar 2025

