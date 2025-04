Datenight gestört: Madonna zeigt Paparazzi den Mittelfinger

Madonna (66) sorgte bei einem Dinner-Date in London mit ihrem Partner Akeem Morris für Aufsehen. Das Paar verbrachte einen romantischen Abend auf dem Dach des Broadwick Soho Hotels, ein Ort mit besonderem Bezug für die Sängerin: Vor 40 Jahren posierte sie genau hier für ihr erstes Fotoshooting in Großbritannien. Beim Verlassen des Dinners zeigte sich Madonna jedoch wenig begeistert von den Paparazzi und gestikulierte mit einem Mittelfinger in Richtung der Kameras. Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, setzte die "Queen of Pop" ein modisches Statement – in einem eleganten schwarzen Outfit, kombiniert mit Krawatte und oversized Sonnenbrille. Ihr Freund trug ein sportlich-lässiges Ensemble und zeigte sich aufmerksam, indem er die Ledertasche der Sängerin trug.

Madonna und Akeem, die ihre Beziehung im vergangenen Sommer öffentlich machten, zeigten sich vertraut und verliebt. Aufmerksame Fans spekulierten Anfang des Jahres über eine mögliche Verlobung, nachdem die "Like A Virgin"-Sängerin einen Diamantring bei Instagram präsentiert hatte. Beide dementierten weder noch bestätigten eine Verlobung, was die Neugier weiter anfachte. Laut Insidern ist Madonna in ihrer Beziehung glücklich wie lange nicht mehr, auch wenn das Paar Berichten zufolge turbulente Wochen hinter sich haben soll.

Die Liebesgeschichte von Madonna und Akeem ist nicht ihre erste Romanze, die im Rampenlicht steht. Nach ihren hochkarätigen Ehen mit Sean Penn (64) und Guy Ritchie (56) scheint die Popikone nun einen neuen Weg in der Liebe zu gehen. Aus ihrer achtjährigen Ehe mit Guy Ritchie stammen zwei gemeinsame Kinder. Zusätzlich ist die Musikerin Mutter von vier weiteren Kindern. Mit Akeem, der deutlich jünger ist als ihre früheren Partner, zeigt sich die Sängerin erfrischend, unbeschwert und wild – ein Lebensstil, der perfekt zu ihrer energiegeladenen Persönlichkeit passt.

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Akeem Morris und Madonna im Oktober 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Madonna, ihr Vater und ihre sechs Kinder

Anzeige Anzeige