So süß gratulierte Lindsay Lohan ihrem Mann zum Hochzeitstag

Lindsay Lohan (38) feierte ihren dritten Hochzeitstag mit ihrem Ehemann Bader Shammas auf besonders rührende Weise. Die "Mean Girls"-Darstellerin teilte am Donnerstag, den 3. April, ein Bild in ihrer Instagram-Story, das Bader und ihren gemeinsamen Sohn Luai zeigt. In der idyllischen Aufnahme, aufgenommen an einem Pool, scheinen Vater und Sohn in ein vertrautes Gespräch vertieft zu sein. "Alles Gute zum Jahrestag, mein Ein und Alles. Mein Für-immer-und-Ewig. Ich liebe dich", schrieb Lindsay über das Bild und markierte ihren Mann liebevoll.

Ihre Beziehung hat Lindsay bisher stets privat gehalten, doch einige besondere Momente teilt sie gerne mit der Öffentlichkeit. Die Schauspielerin hatte ihre Verlobung mit Bader im November 2021 verkündet. Im Juli 2022 bestätigte People, dass die beiden geheiratet hatten, ohne Details zur Zeremonie preiszugeben. Im Juli 2023 wurde das Ehepaar dann Eltern eines Sohnes, den sie Luai nannten.

Lindsay und Bader halten ihre Liebesgeschichte weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Seit erste Gerüchte über ihre Beziehung im Jahr 2020 aufkamen, geben sie nur selten Details zu ihrem Kennenlernen preis. Bis heute bleibt vieles davon im Verborgenen. Und doch gewähren sie hin und wieder romantische Einblicke: Zum Valentinstag im Februar zeigte sich Lindsay besonders verliebt. "Für immer an deiner Seite bis zur Unendlichkeit und noch viel weiter", schwärmte sie auf Instagram zu einem gemeinsamen Selfie. Als glückliche Familie genießen die drei inzwischen ein ruhiges Leben in Dubai, fernab vom Trubel Hollywoods.

Instagram / lindsaylohan Bader Shammas und Lindsay Lohan im August 2022

https://www.instagram.com/p/DGFQEEjh4C3/?img_index=1 Lindsay Lohan mit Ehemann Bader Shammas feiern Valentinstag

