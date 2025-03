Blond statt Rot: Lindsay Lohan verblüfft mit neuem Look

Lindsay Lohan (38) sorgt mit einer atemberaubenden Verwandlung für Aufsehen. Die Schauspielerin, die vor allem durch Filme wie "Freaky Friday" bekannt wurde, präsentiert ihren Fans auf Instagram eine komplett neue Haarfarbe. Statt ihrer ikonischen roten Haare zeigt sie sich mit einem eleganten Blondton, dazu ein glamouröses Make-up mit Smokey Eyes und roten Lippen. Unter ihrem Selfie schreibt sie: "Zeit für Glamour – Mandelmilch Haar". Lindsay lebt derzeit mit ihrem Ehemann Bader Shammas und ihrem gemeinsamen Sohn Luai in Dubai, wo sie auch regelmäßig Beauty-Termine wahrnimmt.

Seit ihrem Comeback in Hollywood wird viel über Lindsays jugendliches Aussehen und dessen Geheimnis spekuliert. Einige Ästhetik-Experten vermuten aufwendigere Eingriffe, darunter ein Facelift und eine Nasenkorrektur. Hautpflege-Expertin Dr. Radmila Lukian, bei der Lindsay regelmäßig zu Gast ist, dürfte dabei eine Rolle spielen. Auf Instagram teilte Lindsay kürzlich ein Foto in ihrer Story mit der Dermatologin und bezeichnete die Beauty-Sitzung als "Zeit für Hautpflege". Trotz aller Debatten schwört Lindsay selbst auf eine eher simple Pflege mit Produkten wie Avène-Cremes und gelegentlich Augenpatches von Peter Thomas Roth. Ihr Vater Michael Lohan (64) behauptet vehement, sie habe niemals plastische Chirurgie in Anspruch genommen: "Lindsay hat ein ganz natürliches Aussehen – genau wie ihr Talent", erklärte er gegenüber Page Six.

Abseits des Schönheits-Trubels erlebt Lindsay beruflich einen neuen Höhenflug. Nach längerer Pause vom Rampenlicht kehrt sie für ein Projekt mit ihrer "The Parent Trap"-Kollegin Jamie Lee Curtis (66) zurück, um die Fortsetzung "Freakier Friday" zu verwirklichen. In Interviews betont die Schauspielerin häufig, wie sehr sich ihre Perspektive verändert habe, seit sie Mutter geworden ist. Sie fühlt sich wohl in ihrer Haut und genießt es inzwischen, auch mal komplett ungeschminkt das Haus zu verlassen. Gerade diese Mischung aus Glamour und Bodenständigkeit schätzen ihre Fans an der Hollywood-Ikone.

Getty Images Lindsay Lohan, September 2024

Instagram / lindsaylohan Bader Shammas und Lindsay Lohan

