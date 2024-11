Cara Delevingne hatte eine wilde WG-Zeit mit Taylor Swift

Kürzlich plauderte Cara Delevingne (32) über eine aufregende Phase in ihrem Leben, die sie mit Popikone Taylor Swift (34) verbrachte. Während eines Gesprächs mit dem Magazin "Interview" mit Komikerin Nikki Glaser (40) erzählte Cara, dass sie nach einer schmerzhaften Trennung zeitweise bei Taylor gelebt habe. "Sie hat so gut auf mich aufgepasst", schwärmte Cara. Die beiden seien sehr unterschiedlich – Taylor eher häuslich – sodass die gemeinsame Zeit alles andere als langweilig gewesen sei. "Wir sind sehr unterschiedliche Menschen [...] Wir hatten nicht unbedingt Ärger, aber ich habe sie definitiv auf eine ziemlich wilde Fahrt mitgenommen", verriet das britische Model.

Zu diesem Zeitpunkt befand sich Cara in einer schwierigen emotionalen Lage, nachdem ihre Beziehung mit der Schauspielerin Ashley Benson (34) zu Ende gegangen war. In ihrer Zeit mit Taylor soll es jedenfalls einige aufregende Erlebnisse gegeben haben. Zwar blieb Cara vage, deutete jedoch an, dass ihre Späße nicht immer jugendfrei gewesen seien: "Es war schon toll, sie einfach zum Erröten zu bringen."

Nicht nur Cara wurde in turbulenten Zeiten mit offenen Armen von Taylor empfangen: Auch Sophie Turner (28) konnte sich nach dem Ende ihrer Ehe mit Joe Jonas (35) auf die Sängerin verlassen. Als die Game of Thrones-Bekanntheit nach dem Liebes-Aus keine Unterkunft mehr hatte, wandte sie sich an Taylor in der Hoffnung, dass diese jemanden kennt, der eine Wohnung vermietet. Die 34-Jährige bot ihr jedoch sofort ihre Wohnung kostenlos an. "Taylor war in diesem Jahr eine absolute Heldin für mich. Ich war noch nie jemandem so dankbar wie ihr, denn sie hat meine Kinder und mich aufgenommen und uns ein Zuhause und einen sicheren Ort gegeben", lobte die Schauspielerin ihre Freundin und betonte: "Sie hat wirklich ein Herz aus Gold."

Backgrid Cara Delevingne und Taylor Swift, Januar 2024 in Manhattan

Getty Images Sophie Turner, Schauspielerin

