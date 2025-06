Das sagen Brooklyn & Nicola Peltz-Beckham zum Hochzeitsdrama

Brooklyn Peltz-Beckham (26) und Nicola Peltz-Beckham (30) haben sich erstmals zu den Gerüchten rund um ihre Hochzeit und den angeblichen Familienstreit geäußert. In einem Interview mit Glamour sprachen die Schauspielerin und der Promispross über die schwierige Zeit der Hochzeitsvorbereitungen im April 2022. Nicola beschrieb die intensiven Emotionen, die solch ein Veranstaltungsstress auslösen kann, und erklärte, dass ihr Lieblingsmoment ein stiller Augenblick nur mit Brooklyn war. Auch Brooklyn betonte, wie bedeutungsvoll diese Momente des Rückzugs für sie beide gewesen seien.

Das Paar ließ jedoch eine entscheidende Frage offen: Wie ist das Verhältnis zu seinen Eltern, David (50) und Victoria Beckham (51)? Obwohl die Sängerin und Modeikone sowie der Ex-Fußballprofi nicht explizit erwähnt wurden, unterstrich Brooklyn im Interview, dass das Wichtigste für ihn sei, "den Lärm zu ignorieren" und sich darauf zu konzentrieren, die Liebe zu seiner Frau frisch zu halten. Nicola gestand, dass sie oft versucht sei, auf negative Schlagzeilen zu reagieren, jedoch habe Brooklyn sie stets daran erinnert, dass es wichtiger sei, gemeinsam glücklich zu sein, als auf Gerüchte einzugehen.

Der Streit mit Brooklyns berühmter Familie erinnert so manchen Experten an ein anderes britisch-amerikanisches Paar: Schon seit Längerem werden Brooklyn und Nicola mit Prinz Harry (40) und Herzogin Meghan (43) verglichen. Auch das royale Ehepaar befindet sich bekanntlich im Zwist mit der Familie in England. Vor wenigen Tagen befeuerten Brooklyn und Nicola dann diese Vergleiche, indem sie inmitten der anhaltenden Familienfehde Staranwältin Jenny Afia engagierten. Die Juristin ist seit geraumer Zeit auch für Harry und Meghan tätig. Ob das nur ein Zufall ist?

Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham im August 2022

Instagram / victoriabeckham Die Beckham-Familie im März 2025

