James Haskell spricht offen über die Gründe für sein Ehe-Aus

James Haskell (40) hat sich offen über die Gründe für das Scheitern seiner Ehe mit Chloe Madeley (37) geäußert. Der ehemalige Rugbyspieler gestand laut Daily Mail, dass sein exzessives Trinken erheblich zur Trennung beigetragen habe: "Wenn ich mehr Zeit in meine Ehe als in Guinness investiert hätte, wäre ich jetzt nicht geschieden", erklärte er bei einem Festival in London. Die beiden hatten 2023 nach fünf Jahren Ehe ihre Trennung bekannt gegeben, als ihre Tochter Bodhi gerade ein Jahr alt war. Trotz der schwierigen Zeit betonte James, dass er und Chloe ein großartiges Team als Co-Eltern seien. "Unsere Priorität ist immer Bodhi", meinte er.

Die vergangenen Monate waren für James auf persönlicher Ebene besonders herausfordernd: Neben der Trennung musste er sich kürzlich von seinem Vater Jonathan verabschieden, der nach längerer Krankheit verstarb. James beschrieb die Situation als einen großen Verlust für die Familie. Der 40-Jährige erinnerte zudem liebevoll an ihn mit den Worten: "Wir haben den wichtigsten Eckpfeiler unserer Familie verloren, es ist eine sehr emotionale, schwierige Zeit. Er war ein erstaunlicher Mann."

Doch es gibt auch Lichtmomente im Leben des Briten. Vor Kurzem sorgte der Star mit einer möglichen neuen Liebe für ordentlich Gesprächsstoff. Beim Cheltenham Festival wurde er gemeinsam mit Realitystar Sara McLean gesichtet. Die beiden schlenderten vertraut über das Festivalgelände und hielten sogar Händchen, wie Fotos von OK! belegten. Ob zwischen James und der ehemaligen Big Brother-Teilnehmerin mehr lief, blieb allerdings unklar. Die TV-Bekanntheit hatte zuvor bereits ein Faible für Sportler bewiesen, unter anderem wurde ihr eine Beziehung zu Fußballstar Tim Howard (46) und Rugby-Legende Ben Cohen nachgesagt.

Anzeige Anzeige

Getty Images James Haskell und Chloe Madeley, Mai 2018

Anzeige Anzeige

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley (r.), James Haskell und ihre Tochter, 2022

Anzeige Anzeige