Schock: Rugby-Star James Haskell meldet sich aus Krankenhaus

Der ehemalige Rugby-Star James Haskell (39) hat seine Fans mit einer Nachricht aus dem Krankenhaus schockiert. Kürzlich veröffentlichte der 39-Jährige auf Instagram ein Foto, das ihn lächelnd mit einem Gipsarm im Krankenhausbett zeigt. "Nicht das, was ich diese Woche geplant hatte!", schrieb James zu dem Bild und fügte hinzu: "Aber ich lebe, die Operation ist gut verlaufen. Hat jemand Rehabilitation gesagt? Ich kenne mich mit Rehabilitation aus. Lasst die Reise beginnen." Wo genau er operiert wurde und was der Grund für den Eingriff war, verriet James bisher nicht.

Fans und Freunde reagierten prompt auf die Nachricht und überschütteten ihn mit Genesungswünschen, wie The Sun berichtet. Sein ehemaliger Rugby-Kollege Thom Evans (39) schrieb: "Gute Besserung, Kumpel!", während TV-Moderator Gary Lineker scherzhaft kommentierte: "So gut hast du noch nie ausgesehen, ehrlich gesagt!" Auch andere Sportgrößen wie Lawrence Dallaglio und Phil Vickery meldeten sich zu Wort. Trotz der offensichtlichen Verletzung zeigte sich James optimistisch und gut gelaunt, was darauf hindeutet, dass er sich schnell wieder erholen wird. Die Verletzung kommt jedoch zu einem ungünstigen Zeitpunkt, da James eigentlich geplant hatte, mit seiner Ex-Frau Chloe Madeley (37) und der gemeinsamen Tochter Bodhi in den Urlaub nach Frankreich zu fahren.

James und Chloe trennten sich vor etwa einem Jahr, doch die beiden pflegen laut Ok Magazine weiterhin ein freundschaftliches Verhältnis und teilen sich das Sorgerecht für ihre zweijährige Tochter. Chloe selbst erzählte vor Kurzem, dass ihr das Co-Parenting manchmal schwer falle. Dennoch lobte Chloes Vater, TV-Bekanntheit Richard Madeley, kürzlich die reife Art und Weise, wie die beiden mit der Trennung umgehen. "Es ist eine sehr zivilisierte Scheidung", sagte Richard gegenüber einem Magazin und fügte hinzu: "Sie fahren gemeinsam in den Urlaub und wir sehen James oft, ob mit oder ohne Chloe. Das Co-Parenting funktioniert wirklich gut."

Getty Images James Haskell, Ex-Rugby-Spieler

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley (r.), James Haskell und ihre Tochter, 2022

