Nach der Trennung von Chloe: James Haskell datet nun sie

Im Oktober 2023 hatten der Ex-Rugbystar James Haskell (39) und seine Frau Chloe Madeley (37) ihre Trennung bekannt gegeben. Seither galt der Engländer als Single. Nun soll er allerdings schon seit einiger Zeit eine neue Frau an seiner Seite haben. Wie Daily Mail berichtete, datet James seit über einem Jahr die Werbefachfrau Helen Barclay. Dass sie miteinander ausgehen, wollten die beiden zu Beginn nicht gleich an die große Glocke hängen. "James und Helen haben ihre Beziehung relativ unauffällig gehalten und sich seit Ende 2023 in Cafés und Restaurants getroffen und sind spazieren gegangen", berichtete nun ein Insider dem Magazin.

Mittlerweile scheinen sich James und Helen jedoch nicht mehr zu verstecken, wie Bilder zeigen, die dem Magazin vorliegen. So hatten sich die beiden am vergangenen Samstag in einem Restaurant in dem Londoner Viertel Knightsbridge gezeigt, wo sie ein romantisches Dinner zusammen genossen. "Sie haben viel gemeinsam, vor allem, dass sie beide aus einer gescheiterten Ehe kommen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sie einander in einer schwierigen Phase ihres Lebens geholfen haben", erklärt der Insider weiter. Die Unternehmerin hatte sich 2023 ebenfalls von ihrem Mann getrennt, ehe sie den ehemaligen Profisportler kennenlernte. Zudem haben beide bereits Kinder. So bekamen James und Chloe während ihrer Beziehung im Jahr 2022 eine Tochter namens Bodhi. Helen hat ebenfalls zwei Kinder.

James und seine Ex-Frau Chloe gaben nach fünf gemeinsamen Jahren im September 2023 ihre Trennung bekannt. Weitere Details zu ihrem Liebes-Aus wollten sie damals nicht preisgeben. "Unser einziger Fokus liegt jetzt auf unserer wunderschönen Tochter. Wir werden sie weiterhin mit nichts als Liebe zusammen großziehen", erklärten sie damals gegenüber The Sun. Zwar habe die Trennung beide sehr traurig gestimmt, sei jedoch ein notwendiger Schritt gewesen. Zwischen den beiden habe es während ihrer Ehe immer wieder Streit gegeben, wie in der Sendung "Chloe Madeley: A Family Affair" deutlich wurde. Darin warf James ihr unter anderem vor, ihn wie einen Hund zu behandeln.

Instagram / h.a.barclay Helen Barclay, Freundin von James Haskell

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley (r.), James Haskell und ihre Tochter, 2022

