Datet James Haskell nach Trennung schon wieder eine andere?

Nach der Trennung von Chloe Madeley (37) geht James Haskell (39) jetzt mit einem britischen Reality-Sternchen auf Tuchfühlung. Beim Cheltenham Festival wurde der ehemalige Rugby-Profi sehr vertraut mit der früheren Big Brother-Teilnehmerin Sara McLean erwischt. Bilder, die OK! vorliegen, zeigen die beiden gemeinsam über das Gelände schlendern und sogar Händchen halten. Ob die beiden nur flirten oder vielleicht sogar ein Paar sind, ist derweil nicht bekannt. Aber einen Sportler zu daten, ist für Sara zumindest nicht neu. Die TV-Bekanntheit soll bereits Verhältnisse mit dem US-amerikanischen Fußballtorwart Tim Howard (46), dem ehemaligen Rugby-Profi Ben Cohen und dem Cricket-Star Brian Lara gehabt haben.

In Sachen Dating scheint James in den vergangenen Monaten nicht untätig gewesen zu sein: Erst im Januar wurde ihm ein Flirt mit der Werbefachfrau Helen Barclay nachgesagt. Wie ein Insider gegenüber Daily Mail ausplauderte, seien die beiden bereits mehrfach miteinander ausgegangen und hätten viel gemeinsam. Unter anderem verbinde sie, dass beide aus einer gescheiterten Ehe kommen. "James und Helen haben ihre Beziehung relativ unauffällig gehalten und sich seit Ende 2023 in Cafés und Restaurants getroffen und sind spazieren gegangen. [...] Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass sie einander in einer schwierigen Phase ihres Lebens geholfen haben", erklärte die Quelle.

Die Trennung von James und seiner Ex Chloe wurde im Oktober 2023 bekannt. Der Sportler und die UK-Dschungelcamp-Kandidatin gaben sich 2018 das Jawort und sind Eltern einer Tochter. Warum genau ihre Ehe scheiterte, wollten sie nicht preisgeben, allerdings betonte Chloe gegenüber The Sun, dass die Entscheidung einvernehmlich gewesen sei. Auf einen Rosenkrieg verzichteten die beiden ebenfalls – bis Januar 2024 wohnten sie sogar noch unter einem Dach. "Wir verstehen uns besser, jetzt, da wir keine romantische Ebene mehr miteinander haben", erklärte die 37-Jährige in der Talkshow "Loose Women". Sie und James seien heute bessere Freunde als Ehepartner.

Getty Images James Haskell, Ex-Rugby-Spieler

Instagram / madeleychloe Chloe Madeley (r.), James Haskell und ihre Tochter, 2022

