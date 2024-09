Vor Laufsteg-Job: Lena Gercke hat sich wohl Zeh gebrochen

Lena Gercke (36) muss die Zähne zusammenbeißen. Das Model befindet sich momentan auf dem Weg nach Paris. Dort soll sie eine riesige Modenschau laufen – blöd nur, dass sie sich kurz vorher so richtig wehtut. "Ich habe mir heute Morgen, glaube ich, einfach den Zeh gebrochen", berichtet die zweifache Mutter ihren Fans nun in ihrer Instagram-Story. Ob der Zeh wirklich gebrochen ist, wisse sie aber nicht. "Es tut auf jeden Fall höllisch weh", gesteht Lena jedoch.

Aufgeben oder besser gesagt die Show in Paris absagen will Lena aber wohl nicht. "Ich kann den Fuß kaum belasten, mal sehen, wie das wird mit High Heels. Augen zu und durch", schreibt das Model abschließend. Ihren Job zieht sie offenbar also durch. Ob es für sie anschließend zum Arzt geht, um ihren Zeh untersuchen zu lassen, ließ Lena offen.

Nicht nur im Job, sondern auch privat muss Lena öfter mal den Spruch "Augen zu und durch" zu ihrem Lebensmotto machen. Die ehemalige Germany's Next Topmodel-Gewinnerin hat zusammen mit ihrem Partner Dustin Schöne (39) nämlich zwei Töchter, die sie ordentlich auf Trab halten. Doch inzwischen hat Lena den Dreh wohl ganz gut raus. "Ich versuche, mir kleine Inseln einzubauen. So etwas wie eine Stunde zum Sport gehen, mal eine Stunde eine Massage einzuschieben. Aber ganz ehrlich: Für mich ist Quality Time die Zeit mit meiner Familie. Und Quality Time ist für mich dann im Moment halt auch zu arbeiten", verriet die 36-Jährige Gala im Juli.

Getty Images Lena Gercke bei den Filmfestspielen in Cannes 2024

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia und Zoe

