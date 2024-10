Macherin: Wie vereinbart Lena Gercke Kinder und Karriere?

Lena Gercke (36) ist ein absolutes Allround-Talent: Sie arbeitet als Model, Unternehmerin und ist, ganz nebenbei, Mutter zweier Töchter. Da kann man schon mal neugierig werden, wie die Powerfrau das alles unter einen Hut kriegt. "Ich bin sehr gut organisiert", verrät sie im Interview mit RTL. Für berufliche Verpflichtungen unterbricht die Moderatorin, wenn es sein muss, sogar den wohlverdienten Familienurlaub: Obwohl sie gerade freihat, hat sie kurzerhand die Koffer gepackt und ist für einen Tag nach München gereist, um an einem Krebshilfe-Brunch teilzunehmen. Doch Lena bleibt ganz gelassen, denn durch die Unterstützung ihrer Liebsten gelingt es ihr, das Familien-Karriere-Gleichgewicht zu halten. "Wir haben Omas und Opas, die mit anpacken", erklärt sie.

Bei einem so bedeutenden Anlass wie dem Pink October Brunch ist Lena mit vollem Einsatz dabei. Das Event in der Allianz Arena stand ganz im Zeichen der Krebsvorsorge – ein Thema, das der Zweifachmama besonders am Herzen zu liegen scheint. "Ich habe mich selbst mit 18 Jahren bei der DKMS registriert", erzählt sie. Lena betont, wie wichtig Aufklärung bei diesem wichtigen Thema sei, da Brustkrebs "einfach eine Krebsform ist, die man relativ gut heilen kann, je früher man sie entdeckt". Sie führt weiter aus: "Deshalb ist es umso wichtiger, dass wir so viel Aufmerksamkeit wie möglich auf dieses Thema lenken, damit wirklich jede Frau zur Vorsorge geht."

Nachdem Lenas erste Tochter Zoe 2020 zur Welt kam und zwei Jahre später Töchterchen Lia folgte, hat sich bei ihr einiges verändert. Im Gespräch mit Gala geht die Gewinnerin der ersten Staffel von Germany's Next Topmodel noch näher darauf ein, wie sie den Spagat zwischen Arbeit und Familie meistert: "Ich versuche, mir kleine Inseln einzubauen. So etwas wie eine Stunde zum Sport gehen, mal eine Stunde eine Massage einzuschieben. Aber ganz ehrlich: Für mich ist Quality Time die Zeit mit meiner Familie". Doch auch die Arbeit zählt für sie zur "Quality Time": "Das ist auch etwas, was ich für mich mache, weil ich meinen Job liebe."

Instagram / lenagercke Lena Gercke, Model

Instagram / lenagercke Lena Gercke mit ihren Töchtern Lia und Zoe

