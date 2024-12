Nach Calebs Tod: Tammy Slaton möchte nur noch Frauen daten

Tammy Slaton (38) ist bereit für einen Neuanfang. Im Staffelfinale der Sendung "Die Pfund-Schwestern: Unser Leben mit 500 kg" erklärt die US-Amerikanerin, dass sie nach dem Tod ihres Mannes Caleb Willingham im Sommer 2023 nur noch Frauen daten möchte. "So wie es jetzt aussieht, möchte ich nicht mit einem anderen Mann zusammen sein. Es fühlt sich einfach nicht richtig an. Nachdem Caleb gestorben ist, hatte ich nicht einmal mehr diese Gefühle für einen Mann", gesteht die TV-Bekanntheit.

Die Dreharbeiten für die Folge liegen schon ein paar Monate zurück – in der Zwischenzeit hat sich die 38-Jährige tatsächlich wieder verliebt. Es wurde gemunkelt, dass sie Webstar Haley Michelle date. Diese Gerüchte dämmte Tammy Ende April mit einem Statement auf TikTok ein und verriet gleichzeitig, vergeben zu sein: "Haley ist nur eine Freundin, der Name meiner festen Freundin lautet Andrea – das ist erst einmal alles, was ich zu ihr sagen werde." Pärchenfotos oder andere Beiträge mit Andrea teilte sie bislang nicht – ob sie immer noch mit ihr zusammen ist, ist daher nicht klar.

Tammy hat in den vergangenen Jahren viele Höhen und Tiefen erlebt. Bekannt wurde sie durch die Show, in der sie gemeinsam mit ihrer Schwester ihr Leben und ihren Umgang mit ihrem Gewicht dokumentiert. Die Beziehung zu Caleb, den sie in einer Rehaklinik kennengelernt hatte, schien zunächst ein Lichtblick zu sein. Sein unerwarteter Tod traf sie daher umso härter. Dennoch blickt Tammy positiv in die Zukunft – ihre jüngsten Erfolge bei ihrer Abnehmreise motivieren sie sehr.

Instagram / queentammy86 Tammy Slaton, TV-Bekanntheit

Instagram Tammy Slaton und Caleb Willingham, Reality-TV-Stars

