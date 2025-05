Cassie Ventura war nach Beziehung mit Diddy suizidgefährdet

Cassie (38) hat im Prozess gegen Sean Combs, besser bekannt als P. Diddy (55), schockierende Details über das Ende ihrer Beziehung offengelegt. Die Sängerin sagte aus, dass der Musikproduzent sie im August 2018 vergewaltigte, nachdem sie sich in Malibu getroffen hatten, um ihre Beziehung endgültig abzuschließen. Nach einem scheinbar friedlichen Gespräch fuhr er sie nach Hause, wo die Situation eskalierte, wie TMZ berichtet. Laut Cassie änderte sich sein Verhalten schlagartig und sie beschrieb, dass "seine Augen schwarz wurden", bevor er sie auf dem Boden ihres Wohnzimmers vergewaltigte. Zu diesem Zeitpunkt war sie bereits in einer neuen Beziehung mit Alex Fine, ihrem heutigen Ehemann.

Als die Sängerin ihre Erfahrungen schilderte, wurde deutlich, wie tief die Vorfälle sie emotional und psychisch belasteten. Nach Jahren der Beziehung zu Diddy litt sie so sehr unter den traumatischen Erlebnissen, dass sie im Jahr 2023 professionelle Hilfe suchte. Die Therapie konnte sie jedoch zunächst nicht davon abhalten, mit suizidalen Gedanken zu kämpfen. Cassie brach in Tränen aus, als sie berichtete, wie sie eines Tages versuchte, sich in den Verkehr zu stürzen, weil sie den Schmerz nicht mehr ertragen konnte. Ihr Partner Alex verhinderte die Tragödie.

Schon während ihrer langjährigen Beziehung hatte Diddy Cassie laut Berichten wiederholt körperlich und emotional missbraucht. So soll er sie in einem Hotelzimmer an den Haaren gepackt und sie gewaltsam in einen Raum gezerrt haben, nachdem sie nicht direkt auf seinen Ruf reagiert hatte. Zeugen beschrieben laut E! Online, wie die Musikerin später verängstigt und schreiend zurückblieb. Diese Vorfälle werfen ein erschütterndes Licht auf die Dynamik ihrer Beziehung, die in der Öffentlichkeit oft als glamourös dargestellt wurde. Cassie beschrieb vor Gericht eindringlich, wie sehr die Ereignisse bis heute ihr Leben und ihre mentale Gesundheit beeinträchtigen.

Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Cassie Ventura und P. Diddy im April 2017