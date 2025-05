Promi-Tinder: Charlotte Würdigs Sohn schreibt die Männer an

Charlotte Würdig (46) ist eine toughe Single-Mama, die ihr Leben ohne Partner zu schätzen weiß. Dennoch ist die Moderatorin auf der Dating-App Raya angemeldet, auf der sich besonders viele Promis tummeln. Im Interview mit Bild verrät Charlotte, dass ihr potenzieller Partner erst einmal von ihren Kindern abgesegnet werden muss. "Das geht sogar so weit, dass mein Sohn sogar in meiner Raya-App mit Männern für mich geschrieben hat", schildert sie. Doch der Elfjährige spielt mit offenen Karten: "Er hat sich den Männern auch als mein Sohn vorgestellt. Er hat mir dann auch Unterricht gegeben, wie ich mich beim Date verhalten soll."

Ihre Kinder wollen am liebsten schon beim ersten Date ihrer Mama dabei sein, plaudert Charlotte aus. Und was sagt die Die Verräter – Vertraue Niemandem!-Bekanntheit zu den Männern, die ihr Sohn für sie aussucht? "Die Auswahl meines Sohnes hat mir gefallen", berichtet sie und fügt hinzu, welcher Punkt ihr beim Daten am meisten Sorge bereitet: "Aber es ist einfach speziell zu daten, wenn man Kinder hat. Die größte Hemmschwelle ist wahrscheinlich, jemanden in mein bestehendes, funktionierendes System hineinzulassen."

Jahrelang führte Charlotte mit Sido (44) eine Beziehung, aus der auch zwei Kinder hervorgingen. Mittlerweile wohnt die 46-Jährige mit der Ex-Partnerin des Rappers, Georgina Stumpf, unter einem Dach – und könnte glücklicher kaum sein. Zwischen den Power-Frauen hat sich eine tiefe Freundschaft entwickelt. Charlotte begleitete Georgina sogar im November 2024 in den Kreißsaal und durchtrennte die Nabelschnur von Sidos jüngstem Kind. Der Musiker war zum Zeitpunkt der Geburt nämlich nicht erreichbar, wie die Frauen im Podcast "The Real Ex-Wives mit Charlotte Würdig und Georgina Stumpf" erzählten.

Instagram / charlottewuerdig Charlotte Würdig, Moderatorin

Instagram / charlottewuerdig Georgina Stumpf und Charlotte Würdig im Mai 2025

