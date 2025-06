Leyla Lahouar zeigt ihre Lippen nach der Filler-Auflösung

Leyla Lahouar (29) hat ihre Fans nun erneut an einem Beauty-Eingriff teilhaben lassen: Die Reality-TV-Bekanntheit hat sich dazu entschieden, ihre Lippen auflösen zu lassen – ein Schritt, der für viele Fans überraschend kam, da ihre Hochzeit mit Mike Heiter (33) unmittelbar bevorsteht. Doch mit diesem Eingriff wollte Leyla nicht nur ein natürlicheres Aussehen erzielen, sondern sich auch von den Verhärtungen verabschieden, die durch jahrelange Unterspritzungen entstanden waren. Bereits am Abend danach präsentierte die Influencerin das Ergebnis in ihrer Instagram-Story.

In ihrem ehrlichen Instagram-Update zeigte Leyla ihren Followern ihre nun deutlich schmaleren Lippen und sprach über die Veränderung. Obwohl sie noch einige Hämatome hatte, freute sie sich über den ersten sichtbaren Effekt: "In ein paar Tagen wird das noch ein bisschen runtergehen. Aber man sieht vom Volumen her einen ganz ganz ganz großen Unterschied." Doch nicht nur die Lippen bekamen ein Makeover. Leyla verriet ihren Fans, dass sie auch die Filler in Kinn und Wangen auflösen und ihre Haut mit einem Skinbooster verjüngen ließ. Besonders für die Hochzeit möchte sie so wohl ein frisches und natürliches Erscheinungsbild schaffen.

Bereits zuvor hatte Leyla offen über ihre Erfahrungen mit Beauty-Behandlungen gesprochen. Der langjährige Gebrauch von Fillern hatte bei ihr zu Verhärtungen geführt, sodass sogar ein Ultimatum ihres Arztes nötig war, um diese Eingriffe nun rückgängig zu machen. Die Lippen mussten weg, bevor weitere Schönheitsbehandlungen durchgeführt werden konnten. Leyla, die durch ihre Teilnahme bei Der Bachelor Bekanntheit erlangte, lässt ihre Fans an jedem Schritt ihrer Beauty-Reise teilhaben – selbst wenn die Umstellung nicht immer leichtfällt.

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Influencerin

Anzeige Anzeige