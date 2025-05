Mit Throwback-Foto: Leyla Lahouar lässt ihre Lippen auflösen

Leyla Lahouar (29) steht zu ihren Beauty-Eingriffen. Einige davon macht die Reality-TV-Bekanntheit jetzt allerdings wieder rückgängig – wenn auch nicht ganz freiwillig. "Ich habe in zwei Wochen einen Termin für meine Lippen [...], die werden nämlich aufgelöst", berichtet die Influencerin auf Instagram. Das Hyaluron ist offenbar "etwas gewandert", und zwar an Stellen, an die es nicht hingehört. Wenn es nach Leyla ginge, könnten ihre Lippen genauso bleiben, wie sie sind. Doch ihr Arzt hat ihr eine Art Ultimatum gesetzt: "Mein Arzt hat gesagt: 'Leyla, wenn du irgendwelche anderen Sachen machen willst, mache ich dir das nur, wenn du deine Lippen auflösen lässt.'"

Weil Leyla demnächst wieder eine Zeit lang ihre natürliche Lippenform haben wird, teilt sie ein Foto von sich in ihrer Story, das sie vor ihren Hyaluron-Behandlungen zeigt. Die Verlobte von Mike Heiter (33) betont allerdings gleichzeitig, dass ihre Lippen nach der Auflösung höchstwahrscheinlich wieder unterspritzt werden: "An alle, die sich jetzt freuen: Nein, es bleibt nicht so. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass es mir so gefällt." Nach der Entfernung des verrutschten Hyalurons sollen die Lippen "schöner" unterspritzt werden.

Leyla ließ sich bereits vor wenigen Wochen Hyaluron aus ihrem Gesicht auflösen. Auf Social Media erklärte die 29-Jährige, weshalb sie den Weg Richtung Natürlichkeit wählte. "Ich fand einfach, dass es zu viel war. Mein Gesicht war viel zu markant", schilderte sie und fügte hinzu: "Es war alles einfach untenrum viel zu viel. Das hat gar nicht zu dem zierlichen Rest von meinem Ich gepasst." Ob ihr ihre Lippen vielleicht doch besser im natürlichen Zustand gefallen, bleibt abzuwarten.

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Influencerin

Instagram / leylalahouar Leyla Lahouar, Realitystar

