Oguzhan Gencel glaubt an Liebescomeback von Emma und Umut

Seit einigen Tagen stecken Umut Tekin (27) und Emma Fernlund (23) in einem echten Rosenkrieg: Nachdem der Ravensburger seine Freundin über Social Media abserviert hatte, brach ein großer Streit vom Zaun, den sie sehr öffentlich austrugen. Jetzt meldet sich Oguzhan Gencel zu Wort – er und Umut kennen sich seit der gemeinsamen Teilnahme bei Die Bachelorette. Sein Reality-TV-Kollege soll sogar einige Tage bin Ozans Wohnung unterkommen. Im "Blitzlichtgewitter"-Podcast von RTL meint er, dass die beiden "definitiv" wieder zusammenkommen. "Es ist alles noch sehr frisch. Die müssen miteinander ein bisschen mehr reden, die müssen sich erstmal sehen und sich persönlich miteinander austauschen. Ich bin aber der Meinung, das wird wieder", erklärt Ozan und schiebt eindrücklich hinterher: "Das ist schon so oft passiert. So oft."

Laut dem Germany Shore-Star sei vor einigen Wochen nämlich alles noch in Butter gewesen. "Weil auch, als ich vor ein paar Wochen mit [Umut] in Hannover war, hat er auch gesagt, dass Emma sich verändert hat, dass sie nicht mehr so wie im Sommerhaus ist und dass die beiden sich sehr stark verändert haben und an ihrer Beziehung arbeiten", erinnert er sich zurück. Sowohl Umut als auch Emma sollen bis vor Kurzem noch sehr zufrieden miteinander gewesen sein. "Die lieben sich beide extrem. Auch wenn es zwischen den beiden sehr komplex ist, weil sie beide sehr temperamentvolle, eifersüchtige Menschen sind", ist sich Ozan sicher.

Alles begann, als Umut aus heiterem Himmel eine Story auf Instagram teilte. Dort schrieb er: "Das zwischen Emma und mir ist vorbei. Ich mache es direkt über diesen Weg und es gibt kein Zurück mehr, sonst bin ich noch in dieser toxischen Schei*e gefangen und finde keinen Ausweg mehr." Angeblich soll Emma ihm fremdgegangen sein. Das Problem dabei war jedoch, dass Emma so zusammen mit dem Rest seiner Follower von der Trennung erfuhr – bis dato hatte die TV-Darstellerin nichts geahnt! In den Augen vieler Fans ein Unding – so auch in Ozans. "Um fünf Uhr morgens macht er über Social Media Schluss, das geht nicht. Das gehört sich nicht. Damit blamiert er sich selber und das Paar auch. Das macht keinen guten Eindruck", meint er im Podcast letztendlich noch.

Nicole Kubelka / Future Image Emma Fernlund und Umut Tekin im Oktober 2024

RTL Emma Fernlund und Umut Tekin im "Sommerhaus der Stars", 2024

