"Are You The One?"-Ozan auf Angriff: Er will Dana erobern

Ozan hat bei Are You The One – Reality Stars in Love ein neues Ziel: Er will Dana Feist erobern! Dass der Realitystar großes Interesse an der Beauty hat, machte er schon zuvor deutlich. Doch nun geht er die Sache fest entschlossen an: "Ich mag dich ultra... ultra, ultra", gesteht er Dana in einem Vieraugengespräch, nachdem er sie über den aktuellen Stand mit ihrem Flirt Tim ausgefragt hat. "Vom Menschen her" möge die Love Island-Bekanntheit Ozan auch, doch mehr als einen "Best Buddy" sehe sie in ihm aktuell nicht, wie sie im Einzelinterview zugibt. Dana legt ihre Konzentration weiterhin auf Tim.

Doch Ozan gibt nicht auf: Er beglückt seine Herzdame mit einem kleinen Armband, das sie vor negativer Energie beschützen soll. Eine "nette, süße, romantische Geste", wie er meint. Und auch Dana ist beeindruckt: "Das war schon sehr, sehr aufmerksam von ihm." An Tim scheint das alles spurlos vorbeizugehen. In der Matching Night geht Ozan dann noch einen Schritt weiter und wählt Dana als sein potenzielles Perfect Match. Als Moderatorin Sophia Thomalla (34) daraufhin die kleine Geschichte von dem Armband erwähnt, scheint Tim kurzzeitig überrumpelt. Doch als Konkurrenten sieht der Prominent getrennt-Star Ozan nicht. "Ich mache mir da gar keine Sorgen. Er kann ihr gerne Armbänder schenken und was weiß ich. Ich weiß, dass ich Danas Nummer eins bin", erklärt er. Dabei scheint Dana von ihrem neuen Anwärter mittlerweile schon etwas überzeugter zu sein: Was die Optik betrifft, könne sie sich tatsächlich vorstellen, dass sie und Ozan ein Perfect Match sind. "Ist so bisschen so die Schöne und das Biest", äußert sie lachend.

Mit dieser Bemerkung zieht die Ex von Gigi Birofio (25) den Zorn ihrer Mitstreiterin Laura Maria Lettgen auf sich. "Das ist halt wieder so eine überhebliche Aussage, aber wir sind es halt auch nicht anders gewohnt von Dana", wettert sie im Einzelinterview. Dass die Blondine die ehemalige Sommerhaus-Bewohnerin auf dem Kieker hat, ist schon seit Danas Show-Beitritt bemerkbar. Das scheint unter anderem daran zu liegen, dass Laura glaubt, Dana spiele ein falsches Spiel. Sie scheint nahezu sicher, dass die Brünette einen Partner hat, der draußen auf sie wartet.

RTL "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidat Tim Kühnel

Instagram / lauramarialee Laura Maria Lettgen, Realitystar

