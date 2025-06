"Neue Rebecca": Rebecca Ries strahlt nun mit blonden Haaren

Rebecca Ries macht aktuell eine harte Zeit durch. Erst vor wenigen Wochen gab die Reality-TV-Bekanntheit die Trennung von Göktug Göker bekannt. Und das, obwohl die beiden gerade erst ihren Sohn auf der Welt begrüßt haben. Nach einem Beziehungs-Aus entscheiden sich einige Menschen dazu, eine Veränderung in ihrem Leben vorzunehmen. Auch Rebecca meldet sich mit einem veränderten Aussehen auf Instagram. "Hier ist auf jeden Fall die neue Rebecca. Ich bin jetzt komplett blond", verkündet die Bachelor in Paradise-Kandidatin in ihrer Story.

Ihre braunen Haare hat Rebecca gegen eine blonde Mähne eingetauscht. Außerdem zeigt sich die Mutter eines Sohnes mit einem anderen Haarschnitt – die Haare trägt sie nun etwas kürzer. Und wie findet die Ex-Freundin von Adrian Alian (29) ihre neue Frisur? "Ich muss mich auf jeden Fall noch an mein neues Ich gewöhnen. Ich denke aber, das wird mir schneller gelingen als gedacht", kommentiert sie den Friseurbesuch.

In Rebeccas Leben hat sich in den vergangenen Wochen einiges verändert. Anfang April erblickte ihr Sohn Malik das Licht der Welt. Das Babyglück wurde allerdings nur wenige Wochen nach der Geburt von dunklen Gewitterwolken überschattet: Sie und der Vater ihres Kindes Göktug trennten sich. "Rebecca und ich haben beschlossen, getrennte Wege zu gehen. Wir hatten eine besondere Zeit zusammen, für die ich dankbar bin", erklärte der frischgebackene Vater auf Instagram. Ein Liebes-Comeback scheint allerdings nicht ausgeschlossen zu sein.

Instagram / whoisbeeccs Rebecca Ries, 2024

Instagram / goektugoeker Rebecca Ries und Göktug Göker mit Malik am Vatertag 2025

