Chappell Roan stellt mit ihrem neuen Song einen Rekord auf

Chappell Roan (27) hat es mit ihrer neuen Single "The Giver" an die Spitze der Billboard Hot Country Songs geschafft und damit gleich zwei historische Rekorde aufgestellt. Chappell Roan ist die dritte Frau, die mit ihrem ersten Country-Titel auf Platz eins debütiert, und die erste Künstlerin, die dies mit einem queeren Country-Song erreicht. Die Sängerin, die bisher vor allem für ihre Pop-Hits wie "Pink Pony Club" bekannt war, wagt sich damit zum ersten Mal ins Country-Genre – eine mutige Entscheidung, die sich offensichtlich ausgezahlt hat.

Schon im Vorfeld hatte Chappell mit ihrer neuen Single hohe Wellen geschlagen. Über Monate hinweg hatte sie den Titel mit Plakatwerbung in verschiedenen Städten der USA angeteasert und auf Instagram gepostet, dass sie sich unsicher war, ob es die richtige Entscheidung sei, einen Country-Song zu veröffentlichen. "Ich habe richtig Angst, während ich das schreibe", teilte sie ihren Fans mit, doch der Erfolg gibt ihr nun recht. Der Song selbst spricht mit expliziten und selbstbewussten Texten über queere Sexualität Themen an, die im Country-Genre eher selten auftreten. Chappell singt beispielsweise: "Cause you ain't got to tell me / It's just in my nature / So take it like a taker / 'Cause, baby, I'm a giver / Ain't no need to hurry / 'Cause, baby, I deliver / Ain't no country boy quitter / I get the job done."

Chappells Erfolg kommt nicht aus dem Nichts. Die Sängerin, die mit bürgerlichem Namen Kayleigh Rose Amstutz heißt, hat in den vergangenen Jahren musikalisch immer wieder überrascht und Trends gesetzt. Im Jahr 2025 wurde sie bei den Grammy Awards als "Best New Artist" ausgezeichnet und setzte sich gegen starke Konkurrentinnen durch. Privat gilt sie als eher zurückhaltend, dennoch verriet sie kürzlich, dass sie nun glücklich vergeben sei. Ihre Fans schwärmen von ihrer Fähigkeit, in ihrer Musik emotionale Themen mit einem modernen Twist zu verbinden, und feiern sie als Ikone der LGBTQ+-Community. Mit "The Giver" beweist Chappell einmal mehr, dass sie bereit ist, Grenzen zu verschieben und neue musikalische Wege zu gehen. Vor ihr haben es bisher nur Bebe Rexha (35) im Jahr 2017 und Beyoncé (43) erst im letzten Jahr als Künstlerinnen geschafft, mit ihrem Debüt auf Platz eins der Billboard Hot Country Charts zu landen.

Getty Images Chappell Roan, Sängerin

