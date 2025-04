So steht Musikerin Chappell Roan zu Kinderplanung und Heirat

Chappell Roan (27), die Sängerin hinter dem Hit "Good Luck, Babe!", hat kürzlich im Podcast "Call Her Daddy" über ihre Zukunftspläne gesprochen und dabei ihre Unsicherheit in Bezug auf Ehe und Kinder geteilt. "Ich weiß nicht, wann das jemals realistisch für mich sein wird, wenn überhaupt", erklärte sie – trotz der Tatsache, dass viele ihrer Freunde aus ihrer Heimat Missouri bereits verheiratet sind und Familien gegründet haben. Ob sie selbst jemals den Gang zum Traualtar wagen wird, ließ sie offen: "Heiraten? Ja, ich weiß es nicht. Ein Teil von mir fragt sich: 'Wird es eines Tages überhaupt legal sein, meine Frau zu heiraten?'" Kinderthemen schloss Chappell hingegen entschieden aus: "Alle meine Freunde mit Kindern leben in der Hölle." Ein Seitenhieb, der deutlich machte, dass sie sich ein Leben mit Nachwuchs nicht vorstellen kann.

In ihrem Liebesleben steht die 27-Jährige derzeit allerdings auf festem Boden. Seit sechs Monaten ist sie in einer glücklichen Beziehung, wie sie in dem Podcast verriet. Die Person lernte sie über gemeinsame Freunde kennen und betonte, dass die Beziehung bereits bestand, bevor ihre Karriere mit ihrem preisgekrönten Debütalbum "The Rise and Fall of a Midwest Princess" an Fahrt aufnahm. Über die Schwierigkeiten, als öffentliche Person romantische Kontakte zu knüpfen, war sie ebenfalls offen. "Ich gehe mit der gleichen Person aus, mit der ich zusammen war, bevor meine Karriere explodiert ist. Ich bin mir nicht sicher, wie Dating jetzt aussehen würde. Ich glaube, es wäre tatsächlich ein Albtraum", gestand die Grammy-Gewinnerin.

Chappell Roan, die mit bürgerlichem Namen Kayleigh Rose Amstutz heißt, bleibt sich auch in ihrer Karriere treu. Mit ihrer neuen Rekord-Single "The Giver", einem lesbischen Countrysong, bezieht sie sich auf ihre Wurzeln im amerikanischen Mittleren Westen. Sie betonte auf Instagram, dass der Song nicht als Versuch gedacht sei, auf dem Country-Markt Fuß zu fassen, sondern vielmehr eine humorvolle Hommage an das Genre sei, das dort allgegenwärtig ist. Offen in ihrer Musik und Meinung bleibt sie auch privat eine Verfechterin von Authentizität – eine Eigenschaft, die sie selbst als Grundlage für ihre Zufriedenheit sieht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chappell Roan, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Chappell Roan, Sängerin

Anzeige Anzeige

Anzeige