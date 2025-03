Details ausgeplaudert: Chappell Roan ist glücklich vergeben

Chappell Roan (27) hat in einem Interview im SiriusXM-Podcast "Call Her Daddy" Einblicke in ihr aktuelles Liebesleben gegeben. Die Sängerin enthüllte, dass sie seit sechs Monaten in einer festen Beziehung und "sehr verliebt" sei. Auf die Frage, ob es sich um eine ernste oder lockerere Beziehung handelt, antwortete sie prompt: "Es ist ernst." Dabei erklärte Chappell auch, dass sie selbst den ersten Schritt gemacht habe – wie sie es in romantischen Situationen wohl häufig tue.

Trotz ihres Liebesglücks betonte die 27-Jährige die Wichtigkeit von Unabhängigkeit und davon, sich auch alleine wohlzufühlen. "Ich bin pro Single. Jeder sollte eine Zeit lang Single sein und herausfinden, ob man mit sich selbst komplett glücklich sein kann, bevor man datet", so Chappell im Interview. Ihre aktuelle Beziehung begann, noch bevor sie durch ihren Erfolg ins Rampenlicht trat. Sie gab zu, dass sie es jetzt schwieriger fände, jemand Neuen kennenzulernen, da der Gedanke an mögliche schlechte Absichten oder ein Verstoßen gegen ihre Privatsphäre – etwa durch Screenshots von Nachrichten – sie abschrecke: "Ich wäre jetzt vermutlich so Single."

Chappell, die mit bürgerlichem Namen Kayleigh Rose Amstutz heißt, hat in ihrer Karriere nicht nur durch ihre Musik und ihre Bühnenpräsenz auf sich aufmerksam gemacht. Sie spricht offen über persönliche Themen wie ihre Sexualität und ihre Verbindung zu ihrem früheren Ich, von dem sie sich aufgrund ihres Erfolgs manchmal entfremdet fühlt. In einem Interview mit BBC sprach sie zuletzt offen darüber, dass sie möglicherweise noch erfolgreicher im Showbiz sein könnte, wenn sie sich stärker anpassen würde. "Ich denke, ich wäre größer, wenn ich bereit wäre, einen Maulkorb zu tragen", sagte sie und betonte, wie wichtig es ihr sei, ihren eigenen Werten treu zu bleiben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Chappell Roan, Sängerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Chappell Roan, Sängerin

Anzeige Anzeige