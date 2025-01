Sängerin Chappell Roan setzt auf Authentizität statt Ruhm

Chappell Roan legte im vergangenen Jahr einen kometenhaften Karriereaufstieg hin – mit Hits wie "Good Luck, Babe" und "Hot To Go" war sie auf der ganzen Welt in den Charts ganz oben. Gleichzeitig eckte die gebürtige Texanerin, die mit echtem Namen Kayleigh Rose Amstutz heißt, mit ihrer Haltung an: So sorgte sie für Schlagzeilen, als sie einen aufdringlichen Paparazzo zurechtwies oder sich kritisch über einige ihrer Fans äußerte. Im Interview mit BBC spricht sie nun offen darüber, dass sie möglicherweise noch erfolgreicher sein könnte, wenn sie ihre Instinkte ignorieren und sich stärker anpassen würde. "Ich denke, ich wäre größer, wenn ich bereit wäre, einen Maulkorb zu tragen", sagte sie. Gleichzeitig betonte die Songwriterin, wie wichtig es ihr sei, ihren eigenen Werten treu zu bleiben. Auch das Ablehnen lukrativer Angebote falle ihr nicht schwer, wie sie erklärte: "Wenn ich das jetzt nicht machen möchte, gibt es immer Optionen."

Ein wichtiger Einfluss für diese Haltung sei der Großvater der 26-Jährigen, der sie gelehrt habe, immer auf sich selbst zu hören und daran zu glauben, dass es immer neue Chancen gibt. "Wenn jemand sagt, 'Mach dieses Konzert, weil dir nie wieder so viel Geld angeboten wird', denke ich: Wen interessiert das?", erklärte die Sängerin. Für sie stehe die geistige Gesundheit und das Vertrauen in die eigenen Entscheidungen über dem schnellen Erfolg. Gleichzeitig gab sie aber auch zu, dass sie den Ruhm durchaus als "süchtig machend" empfinde, weil die damit einhergehende Bewunderung schwer loszulassen sei. Dennoch wolle sie sich nicht vom Druck und den Erwartungen zerbrechen lassen.

Chappell (26) spricht in Interviews immer wieder offen über die Schattenseiten ihrer Karriere und zeigt sich dabei ungeschönt ehrlich. So erinnerte sie sich in dem Interview auch an den Vorfall, bei dem sie einen Fotografen wegen respektlosen Verhaltens zurechtwies. "Ich habe mein Leben lang so auf Respektlosigkeit reagiert", erzählte sie und fügte hinzu, dass dies jetzt, da die Kameras auf sie gerichtet sind, oft falsch verstanden werde. Ihre direkte Art stehe oft im Konflikt mit ihrer neuen Rolle als Popstar, wie sie einräumt. Doch genau diese Authentizität scheint es zu sein, die sie von anderen in der Branche abhebt.

Chappell Roan bei den MTV VMAs im September 2024



